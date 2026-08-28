«Сегодня недостаточно просто хранить данные — бизнесу необходимо быстро возвращаться к работе после любого инцидента»

Цифровая трансформация, развитие облачных сервисов и рост числа киберугроз заставляют организации по-новому смотреть на вопросы защиты данных и обеспечения непрерывности бизнеса. Если еще несколько лет назад основное внимание уделялось созданию резервных копий, то сегодня на первый план выходит концепция Data Resilience — способность компании быстро восстановить работоспособность критически важных систем после любого инцидента, будь то сбой оборудования, ошибка персонала или кибератака.

Как меняются подходы к защите данных, насколько готовы компании к современным вызовам, какие отрасли наиболее активно инвестируют в киберустойчивость и какие перспективы Veeam видит на азербайджанском рынке, в интервью Infocity рассказал территориальный менеджер компании Veeam Software Дмитрий Лешинский. По его словам, в условиях стремительного роста киберугроз бизнесу уже недостаточно просто иметь резервную копию данных — гораздо важнее быть уверенным в возможности быстро и без потерь восстановить работу всей IТ-инфраструктуры. Именно поэтому современные стратегии защиты данных все чаще строятся вокруг обеспечения непрерывности бизнеса и готовности к восстановлению после любых инцидентов.

— В последние годы в Азербайджане активно развиваются проекты по цифровой трансформации, облачным сервисам и центрам обработки данных. Как вы оцениваете уровень зрелости местного рынка в вопросах защиты данных и киберустойчивости?

— Я бы говорил не столько о зрелости в вопросах хранения данных, сколько о готовности организаций к современным киберугрозам и обеспечению устойчивости бизнеса. Сегодня компании работают в крайне агрессивной цифровой среде. С развитием технологий искусственного интеллекта злоумышленникам стало значительно проще находить уязвимости и использовать их для проведения атак. Поэтому вопросы киберустойчивости выходят на первый план.

Veeam ежегодно проводит исследование Data Protection Trends, в рамках которого опрашиваются IТ-руководители и специалисты по информационной безопасности по всему миру. Последние результаты показывают, что более 80% организаций за последний год сталкивались хотя бы с одной кибератакой. Даже если большинство таких атак было успешно отражено, сам факт их постоянного роста говорит о том, что риски продолжают увеличиваться. Совместно с McKinsey и экспертами MIT мы разработали методологию Data Resilience Maturity Model (DRMM), позволяющую оценить уровень готовности компаний к киберугрозам. Практика показывает, что около 74% организаций находятся на базовом или среднем уровне зрелости и при этом часто переоценивают собственную готовность к современным вызовам.

Поэтому давать субъективную оценку рынку Азербайджана было бы неправильно. Однако мы видим, что интерес к вопросам защиты данных, резервного копирования и киберустойчивости в стране заметно вырос за последние несколько лет, и это очень позитивный сигнал для всего рынка.

— Какие отрасли в Азербайджане сегодня проявляют наибольший интерес к современным решениям по обеспечению устойчивости данных и защите от киберугроз?

— Сегодня практически невозможно представить бизнес, который не зависит от IТ-инфраструктуры и данных. Поэтому вопросы защиты данных актуальны для всех отраслей. Тем не менее наиболее активными заказчиками традиционно остаются банки и финансовые организации. Для них непрерывность работы сервисов является критически важным фактором.

Мы также видим серьезное внимание к этим вопросам со стороны государственных структур и организаций, участвующих в развитии электронного правительства. Государственные ведомства все активнее инвестируют в повышение киберустойчивости и защиту цифровых сервисов.

Еще одно стратегически важное направление — телекоммуникационный сектор. Операторы связи и крупные провайдеры традиционно обладают масштабной IТ-инфраструктурой и значительными объемами данных. В Азербайджане мы реализуем проекты для ведущих телекоммуникационных компаний и видим высокий уровень интереса к современным решениям по защите данных.

— Какие стратегические задачи Veeam ставит перед собой на азербайджанском рынке в ближайшие несколько лет?

— Безусловно, как любая коммерческая компания, мы заинтересованы в дальнейшем росте бизнеса и расширении присутствия на рынке. Однако для нас важна не только доля рынка, но и развитие культуры Data Resilience — устойчивости данных.

За последние годы Veeam значительно расширила свою экспертизу. Если раньше нас воспринимали исключительно как поставщика решений для резервного копирования, то сегодня мы предлагаем комплексную платформу для обеспечения непрерывности бизнеса. Наша задача — помогать организациям не просто создавать резервные копии, а обеспечивать быстрое восстановление после любых инцидентов: аппаратных сбоев, ошибок персонала, отказов инфраструктуры или кибератак.

Важно отметить, что регион СНГ, включая Азербайджан, является для Veeam стратегически значимым. У нас работает выделенная команда специалистов, включая опытных presales-инженеров, которые занимаются исключительно проектами в регионе и обладают глубокой экспертизой в вопросах защиты данных и восстановления инфраструктуры.

— Планирует ли Veeam расширять свое присутствие в Азербайджане через новые партнерские программы, образовательные инициативы или совместные проекты с локальными компаниями?

— Безусловно. Образовательное направление является одним из наших ключевых приоритетов. Мы регулярно проводим технические вебинары, специализированные тренинги и практические семинары как для заказчиков, так и для партнеров. Тематика может быть самой разной — от защиты Microsoft 365 до построения отказоустойчивых инфраструктур и защиты от программ-вымогателей. Кроме того, мы организуем углубленные многодневные технические тренинги с практическими лабораторными работами, которые позволяют специалистам получить реальные навыки эксплуатации решений Veeam.

Мы убеждены, что современные технологии требуют постоянного повышения квалификации специалистов, поэтому будем и дальше активно инвестировать в развитие локальной экспертизы.

— Какую роль в развитии бизнеса Veeam играют локальные партнеры в Азербайджане? Какие компетенции сегодня наиболее востребованы со стороны партнерского сообщества?

— Партнеры играют ключевую роль в нашей стратегии. Veeam изначально строила свой бизнес как channel-driven компания, и все продажи сегодня осуществляются через партнерскую экосистему. Мы высоко ценим локальных интеграторов, поскольку именно они помогают превратить отдельные технологии в полноценные решения для бизнеса. Сегодня заказчикам недостаточно просто приобрести программный продукт — им необходим комплексный проект, включающий оборудование, сервисы, интеграцию и дальнейшее сопровождение. И наиболее востребованы компетенции в области киберустойчивости, построения отказоустойчивых инфраструктур, облачных сервисов, защиты данных и восстановления после инцидентов.

Мы видим хороший пример такого развития на рынке Азербайджана в лице R.I.S.K. Company, которая за последние годы значительно усилила свою экспертизу и стала активно участвовать в комплексных проектах для заказчиков.

— Руководство компании неоднократно подчеркивало принцип «partner-first». Как эта стратегия реализуется на практике в странах региона и какие возможности она открывает для азербайджанских партнеров?

— Стратегия «partner-first» является для Veeam не маркетинговым лозунгом, а реальной моделью работы. Мы инвестируем значительные ресурсы в обучение партнеров, техническую поддержку, развитие компетенций и совместную работу над проектами. Для партнеров доступны образовательные программы, технические консультации, защита зарегистрированных проектов и специальные инициативы по развитию бизнеса.

Мы рассматриваем партнеров как продолжение собственной команды. Именно поэтому уделяем большое внимание их развитию и готовы делиться накопленной экспертизой, чтобы они могли успешно реализовывать проекты любой сложности.

— Какие новые решения и технологии, представленные на VeeamON 2026, в первую очередь будут интересны заказчикам и партнерам в Азербайджане?

— Одной из ключевых тем VeeamON 2026 стало дальнейшее развитие облачных и SaaS-решений. Мы наблюдаем закономерную эволюцию рынка. Если несколько лет назад компании активно переходили от локальной инфраструктуры к облачным платформам, то следующим этапом становится переход к сервисной модели потребления технологий. Сегодня Veeam уже предлагает ряд решений по модели SaaS, включая защиту Microsoft 365 и сервисы хранения резервных копий в облаке Veeam Data Cloud. В ближайшей перспективе мы планируем значительно расширить этот портфель и предоставить заказчикам возможность использовать все больше сервисов по модели SaaS.

Отдельное внимание уделяется развитию облачной экосистемы через локальных сервис-провайдеров. В Азербайджане уже есть партнеры, предлагающие облачные сервисы на базе технологий Veeam, что делает современные решения по защите данных доступнее для местных организаций.

— Сегодня многие компании говорят уже не о резервном копировании, а о концепции Data Resilience. Что Veeam вкладывает в это понятие?

— Это действительно один из важнейших трендов последних лет. Раньше основной задачей было создание резервной копии. Сегодня этого уже недостаточно. Сам по себе backup не решает бизнес-задачу. Концепция Data Resilience предполагает обеспечение непрерывности бизнеса и способность быстро восстановить работу организации после любого инцидента. Важен не факт наличия резервной копии, а скорость и надежность восстановления.

— Кибератаки с использованием программ-вымогателей становятся все более распространенными. Какие технологии помогают защитить резервные копии?

— Одним из наиболее эффективных инструментов является технология Immutable Backup — создание неизменяемых резервных копий. Суть подхода заключается в том, что после создания резервной копии в течение определенного периода времени ее невозможно удалить, изменить, переименовать или зашифровать. Причем сделать это не сможет даже владелец системы. Это позволяет надежно защитить данные от программ-вымогателей и преднамеренного удаления информации.

Кроме того, мы активно продвигаем концепцию «3-2-1-1-0», которая сегодня считается золотым стандартом в области защиты данных. Она предполагает наличие нескольких копий данных на различных носителях, использование неизменяемых хранилищ и обязательную проверку возможности восстановления.

— Если говорить о ближайших тенденциях рынка, каким вы видите развитие направлений Data Resilience, киберустойчивости и безопасного использования ИИ в течение следующих 3-5 лет?

— Главный тренд заключается в том, что компании будут все больше концентрироваться не на самом факте резервного копирования, а на скорости восстановления бизнеса. Количество кибератак будет продолжать расти, а методы злоумышленников — усложняться. В этих условиях организациям придется строить процессы, исходя из предположения, что инциденты неизбежны. Поэтому способность быстро восстановиться станет одним из ключевых факторов конкурентоспособности.

Мы также ожидаем более тесной интеграции платформ защиты данных с решениями по информационной безопасности. В результате будут формироваться единые экосистемы обеспечения непрерывности бизнеса. Еще одним важным направлением станет активное внедрение искусственного интеллекта в процессы мониторинга, анализа рисков, автоматизации резервного копирования и восстановления. При этом сами ИИ-системы также потребуют надежной защиты данных, что откроет новые возможности для развития технологий Data Resilience.

В конечном итоге рынок будет двигаться к максимально автоматизированным и интеллектуальным платформам, способным самостоятельно выявлять угрозы, минимизировать последствия инцидентов и обеспечивать непрерывную работу бизнеса.

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