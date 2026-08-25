Azercell объявляет конкурс для поддержки женщин

Azercell начинает прием заявок на конкурс социальных проектов «Расширяем возможности: программа поддержки женщин — 2026». Конкурс нацелен на поддержку инициатив, способствующих расширению экономических возможностей женщин, получению новых знаний и навыков, а также их более активному участию в социальной и экономической жизни страны.

При отборе особое внимание будет уделяться проектам, направленным на развитие цифровых навыков, расширение инклюзивных возможностей и повышение качества жизни женщин с помощью современных технологий. В числе ключевых критериев оценки — охват аудитории, устойчивость результатов и потенциал долгосрочного социального воздействия.

Представленные проекты будут оцениваться жюри, состоящим из экспертов, специализирующихся в соответствующих областях.

Победители конкурса получат финансовую поддержку в размере до 7000 AZN на реализацию своих проектов. Некоммерческие и неправительственные организации могут представить свои проекты до 30 сентября 2026-года по ссылке. Заявки принимаются на азербайджанском языке и должны включать подробный бюджет проекта.

Отметим, что Azercell проводит конкурс социальных проектов с 2022 года. На сегодняшний день компания поддержала 10 проектов, направленных на решение различных социальных вопросов и содействующих позитивным изменениям по всей стране.