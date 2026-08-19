Google анонсировал презентацию новой линейки ноутбуков Googlebook

Компания Google разослала приглашения на закрытое мероприятие в Нью-Йорке, которое состоится 15 сентября 2026 года. Главным событием станет анонс линейки ноутбуков Googlebook.

Впервые о линейке Googlebook, новом поколении премиальных ноутбуков, которые придут на смену Chromebook, было заявлено на The Android Show: I/O Edition 2026 в мае этого года.

Устройства получат гибридную ОС на базе Android с глубокой интеграцией искусственного интеллекта Gemini. Отличительной чертой всех моделей станет уникальная световая панель Glowbar для индикатора работы ИИ-функций. Полноценный релиз новинок намечен на осень текущего года.

Предстоящая презентация ознаменует масштабную перезагрузку рынка портативных ПК. Вместо привычных хромбуков Google предложат пользователям принципиально новый класс устройств. Помимо самой Google, свои версии ноутбуков покажут компании Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Регламент мероприятия позволит журналистам вести фото- и видеосъемку, а также тестировать первые компьютеры класса Googlebook.

Новая экосистема призвана составить прямую конкуренцию Windows и macOS за счет максимальной интеграции с мобильными сервисами, высокой производительности и продвинутых AI-функций прямо «из коробки».