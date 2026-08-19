Dell 14 – новая альтернатива MacBook Neo

Компания Dell выпустила на международном рынке 14-дюймовый ноутбук — новую альтернативу MacBook Neo. Кроме того, Dell 14 даже дешевле, чем модели серии XPS 13 с теми же характеристиками. Также был выпущен более крупный 15-дюймовым аналог.

Dell 14 оборудован 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 60 Hz, пиковой яркостью 400 нит и охватом 45% цветовой гаммы NTSC. В зависимости от конфигурации Dell 14 может оснащаться процессорами Intel Core 3 304, Core 5 320 или Core 7 350. Объем оперативной памяти DDR5-5600 в заводской ревизии составляет до 32 Gb (допускается самостоятельный апгрейд памяти), емкость SSD-накопителя — до 1 Tb.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 41 Втч. Ноутбук получил неплохой набор интерфейсных разъемов. На правой грани расположены 3,5-мм аудиовыход, порт USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с) и слот для замка безопасности, на левой — HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с) и два USB 3.2 Gen 2 Type-C с DP 1.4 и Power Delivery 3.0. Вес ноутбука составляет 1,28 кг.

Цены на Dell 14 начинаются от €749/$875 за версию с 8/512 Gb памяти. Ноутбук будет предложен в черном и серебристом цветовом исполнении корпуса.