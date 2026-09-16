16-дюймовый ноутбук HP ZBook Ultra G3a получил до 192 Gb объединенной памяти и 16-ядерный Ryzen APU

Компания HP представила новый высокопроизводительный ноутбук под названием ZBook Ultra G3a, ориентированный на ресурсоемкие задачи и работу с нейросетями. Главной особенностью модели стала поддержка до 192 Gb объединенной памяти LPDDR5X-8533.

В максимальной конфигурации HP ZBook Ultra G3a 16 оснащается 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 на архитектуре Zen 5. В состав платформы входит нейропроцессор XDNA 2 с производительностью до 55 TOPS и встроенная графика Radeon 8065S (40 вычислительных блоков на архитектуре RDNA 3.5), которая за счет повышенных частот демонстрирует уровень производительности, сопоставимый с дискретной видеокартой RTX 4070 для ноутбуков.

Ноутбук поддерживает до 192 Gb объединенной памяти, из которых до 160 Gb можно выделить встроенной графике. По заявлению HP, этого достаточно для локального запуска языковых моделей объемом до 300 млрд. параметров. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель PCIe 5.0 NVMe емкостью до 8 Tb. Система охлаждения использует увеличенную испарительную камеру и два вентилятора.

На выбор пользователям предложат несколько вариантов 16-дюймового дисплея: OLED-панель с разрешением 2880×1800 пикселей, частотой обновления до 120 Hz и яркостью до 500 нит, а также 4K-дисплей HP DreamColor с частотой 120 Hz. Базовая версия оснащается энергоэффективной панелью с разрешением 1920×1200 пикселей и яркостью 400 нит.

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 96 Вт·ч, быстрая зарядка позволяет восполнить до 50% заряда примерно за 30 мин. Набор интерфейсов включает два порта Thunderbolt 4 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort 2.1, один разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C, один USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, слот для Nano SIM с поддержкой сетей 5G, кардридер microSD и аудиоразъем 3,5 мм. Также ноутбук получил заменяемую клавиатуру и сертификаты ISV. Корпус ноутбука имеет толщину 17,9 мм, вес составляет 1,9 кг.

Информация о ценах пока не раскрывается, но учитывая текущую ситуацию на рынке памяти, они обещают быть высокими. Старт продаж HP ZBook Ultra G3a запланирован на октябрь.