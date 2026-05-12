Google анонсировал Googlebook — новое поколение ноутбуков, которые заменят Chromebook

Компания Google на The Android Show: I/O Edition 2026 анонсировала линейку Googlebook — новое поколение премиальных ноутбуков, которые придут на смену Chromebook. Устройства получат выделенную кнопку Gemini на клавиатуре и фирменную светящуюся RGB-полосу Glowbar для индикатора работы ИИ-функций.

Ноутбуки будут работать на новой операционной системе, которая объединяет Android и ChromeOS. Внутри компании ее называют Aluminium OS, но это кодовое название, а финальное будет раскрыто позже.

Основной акцент в персонализации Googlebook сделан на глубокой интеграции системы Gemini Intelligence. Одной из новых функций станет Magic Pointer — «умный» курсор, который активируется встряхиванием мыши и умеет анализировать все, на что указывает пользователь. Если навести его на какой-либо объект на экране, Gemini предложит действия по контексту. Например, можно создать встречу по дате из письма или объединить изображения мебели и комнаты для визуализации интерьера. Google обещает быстрые контекстные подсказки прямо поверх интерфейса без необходимости запускать отдельные приложения.

Также Googlebook получит ИИ-виджеты, которая компания представила для Android 17. С помощью функции Create My Widget пользователь сможет создавать собственные виджеты и информационные панели по текстовым запросам. Система автоматически подтягивает данные из Gmail, «Календаря» и других сервисов Google. Например, Gemini сможет собрать в одном окне авиабилеты, бронь отеля, список ресторанов, а также таймеры для событий.

Также Google обещает продвинутую синхронизацию приложений с Android и интеграцию файловой системы смартфона и компьютера — перемещать файлы со смартфона на ноутбук можно будет одним нажатием.

Первые Googlebook создаются совместно с партнерами компании — Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Ожидается, что новые устройства поступят в продажу осенью текущего года. При этом Chromebook пока что снимать с продаж не будут.