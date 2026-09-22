Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo представили первые ноутбуки новой линейки Googlebook

Компании Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, партнеры Google, представили первые ноутбуки новой линейки Googlebook на базе процессоров Intel Panther Lake и Qualcomm Snapdragon X Elite. Отличительной чертой всех моделей стала уникальная световая панель Glowbar для индикатора работы ИИ-функций. Все модели получили сенсорные экраны и не менее 16 Gb оперативной памяти.

Ноутбуки поставляются с операционной системой GooglebookOS, которая представляет из себя гибрид ChromeOS и Android для быстрого взаимодействия с приложениями Google, а также бесшовной работы с Android-смартфонами. Все системы предлагают поддержку различных ИИ-функций Gemini Intelligence. Новая экосистема призвана составить прямую конкуренцию Windows и macOS за счет максимальной интеграции с мобильными сервисами, высокой производительности и продвинутых AI-функций прямо «из коробки».

«В каждом Googlebook используются материалы премиум-класса, такие как алюминий, магниевый сплав и углеродное волокно. Вас ждут отзывчивые сенсорные экраны с разрешением до 2,8K OLED, трекпады с тактильным стеклом и клавиатуры с подсветкой. Высокопроизводительные процессоры Intel и Qualcomm в сочетании с выделенными нейронными процессорами с пропускной способностью более 45 TOPS обеспечивают высокую производительность на устройстве и до 14 часов автономной работы», — отмечает Google.

Acer представила модель Googlebook 14 в алюминиевом корпусе – это единственный ноутбук-трансформер среди первых Googlebook. Он получил поворотный на 360 градусов 14-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2,8K и поддержкой стилуса. Ноутбук может оснащаться процессорами Intel Core Ultra 5 или Core Ultra 7. В базовой конфигурации установлены 16 Gb ОЗУ и накопитель на 256 Gb. Набор портов включает Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen2 Type-C и разъем для наушников. Заявленное время автономной работы достигает 16 часов. Корпус толщиной 13,9 мм весит 1,13 кг. Есть 5 Мп веб-камера, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

ASUS Googlebook 14 выполнен в металлическом корпусе толщиной 14 мм и весом 988 гр. Сенсорный OLED-дисплей диагональю 14 дюймов получил разрешение 3K. Ноутбук будет предлагаться с Intel Core Ultra 5 или Core Ultra 7 3-й серии, объем оперативной памяти составляет 16 или 32 Gb, а накопителя — 256 или 512 Gb. В оснащение входят два Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1b и 3,5-мм аудиовыход. Заявлена поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев.

Dell представил 13-дюймовую модель XPS Googlebook весом 997 гр. и толщиной 12,7 мм. Это самый тонкий ноутбук новой линейки. Он оснащен сенсорным экраном 2.5K InfinityEdge с диагональю 13,4 дюйма, процессором Snapdragon X Elite, 16 или 32 Gb ОЗУ и SSD на 512 Gb. Заявлено до 16 часов автономной работы. Из портов предусмотрены только два USB Type-C. Есть сканер отпечатков пальцев.

HP Googlebook 14 построен на базе Snapdragon X Elite и получил 14-дюймовый сенсорный OLED-дисплей 2,8K. Ноутбук доступен с 16 или 32 Gb оперативной памяти и накопителем до 1 Tb. Корпус толщиной 14 мм весит 1,24 кг. Производитель выделяет в новинке автономность до 19 часов без подзарядки, быструю GaN-зарядку USB-C и использование испарительной камеры в составе системы охлаждения. Есть 5 Мп инфракрасная веб-камера, четыре динамика и возможность подключения до двух внешних мониторов UHD. Для биометрической аутентификации предусмотрены сканер отпечатков пальцев и система распознавания лица. Набор портов производитель не указывает.

Lenovo Googlebook 15 имеет самый крупный в серии 15,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K. Ноутбук может оснащаться процессорами Intel Core Ultra 5 серии 3, 16 Gb оперативной памятью и накопителями на 256 или 512 Gb.

Цены: Acer Googlebook 14 – от $899, Dell XPS Googlebook — от $1199, ASUS Googlebook 14, HP Googlebook 14 и Lenovo Googlebook 15 — от $1299. Предзаказы на все модели уже открыты, а продажи в США начнутся 4 октября. Google обещает до 10 лет обновлений, а покупатели получат 12 месяцев Google AI Pro с 5 Tb облачного хранилища.