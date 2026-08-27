Азербайджанец во главе международного AAA-проекта: Guns of Eschaton номинирована на Best PC Game на gamescom award 2026

Азербайджанские специалисты уже не первый год принимают участие в создании крупнейших мировых игровых проектов. Разработчики из Азербайджана работали над такими известными брендами и проектами, как Call of Duty, Assassin’s Creed, FIFA, Chess.com и другими, выступая в качестве программистов, художников, дизайнеров и менеджеров.

Однако значительно реже встречается другой пример — когда азербайджанец непосредственно руководит международной игровой студией, создающей собственный крупнобюджетный проект AA/AAA-уровня.

Одним из наиболее заметных таких проектов сегодня является Guns of Eschaton, разрабатываемая международной студией Eschatology Entertainment под руководством азербайджанца Фуада Кулиева.

На разработку проекта было привлечено около 13 миллионов долларов инвестиций. Издателем Guns of Eschaton выступает 4Divinity — компания, также работавшая с такими крупными игровыми проектами, как S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и Black Myth: Wukong.

К созданию Guns of Eschaton также был привлечён известный арт-директор Виктор Антонов, получивший мировую известность благодаря своей работе над визуальным стилем Half-Life 2 и Dishonored.

Ещё одной важной новостью для азербайджанской аудитории стала возможная локализация игры. В личной беседе Фуад Кулиев сообщил, что после релиза Guns of Eschaton с большой вероятностью получит официальную поддержку азербайджанского языка.

Сейчас проект получил ещё одно международное признание: Guns of Eschaton вошла в число номинантов gamescom award 2026 в категории Best PC Game.

Таким образом, проект под руководством азербайджанского разработчика претендует на одну из наград крупнейшей игровой выставки мира.

В настоящее время проходит пользовательское голосование gamescom award 2026, в котором игроки могут поддержать Guns of Eschaton и отдать за неё свой голос в категории Best PC Game.

Проголосовать за Guns of Eschaton можно на официальной странице gamescom award 2026:

https://www.gamescom.global/en/program/gamescom-award/user-voting