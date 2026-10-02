Amazon обновил ридеры Kindle: новый дизайн, чехол с кнопками и Bluetooth-пульт

Компания Amazon представила обновленные электронные книги Kindle: модели 2026 года получили новый дизайн экрана, яркие новые цвета корпуса и функцию защиты от случайных касаний экрана.

Kindle, Kindle Paperwhite и Kindle Colorsoft нового поколения лишились бортика вокруг экрана — теперь передняя панель находится на одном уровне с дисплеем. С помощью емкостной технологии касания и тактильной отдачи устройство автоматически распознает, где именно находится большой палец читателя, и динамически перенастраивает сенсорную сетку, создавая в точке «лишнего» контакта виртуальную мертвую зону, игнорирующую ввод. Кроме того, устройства стали на 1 мм тоньше, а кнопка питания переместилась с нижней грани на боковую. По словам производителя, скорость перелистывания страниц выросла на 30%.

В пластиковом корпусе с покрытием soft-touch предлагается только начальная конфигурация базового 6-дюймового Kindle — версия на 16 Gb памяти с рекламой. В версии на 32 Gb уже используется алюминиевый корпус. Для этой модели доступен новый чехол-книжка за $49,99, к которому устройство крепится с помощью магнитов.

Модели Kindle Paperwhite и Kindle Colorsoft предлагаются только в алюминиевом корпусе. Для них предусмотрен новый чехол-книжка с кнопками перелистывания страниц, к которому устройство крепится с помощью магнитов. Чехол продается отдельно за $79,9. Оба ридера доступны как в стандартных модификациях, так и в версиях Signature Edition. Беспроводная зарядка в новых моделях не предусмотрена. Для модификаций Signature Edition производитель предлагает зарядную док-станцию за $59,99, которая позволяет заряжать устройство в вертикальном положении и подключается через те же контакты. Во всех новых ридерах предусмотрена возможность самостоятельной замены аккумулятора пользователем для соответствия требованиям ЕС. Беспроводная зарядка не предусмотрена.

Кроме того, ассортимент аксессуаров для электронных книг Amazon пополнился Bluetooth-пультом Kindle Click за $34,99, который подходит и для моделей 2024 года. Его основные кнопки используются для перелистывания страниц, а боковые — для настройки яркости.

Цены на Kindle:

16 Gb (с рекламой, пластик) — $149,99;

16 Gb (без рекламы, пластик) — $169,99;

32 Gb (без рекламы, алюминий) — $189,99.

Цены на Kindle Paperwhite:

16 Gb, с рекламой — $199,99;

16 Gb, без рекламы — $219,99;

32 Gb, без рекламы (Signature Edition) — $249,99.

Цены на Kindle Colorsoft:

16 Gb, без рекламы — $289,99;

32 Gb, без рекламы (Signature Edition) — $319,99.

Цветовая палитра новинок включает фиолетовый, голубой, мятный, графитовый и бордовый варианты. Базовый 6-дюймовый Kindle уже поступил в продажу, а модели Paperwhite и Colorsoft станут доступны 28 октября.