Lenovo выпустила бюджетные smart-часы Watch Fit 3 с большим AMOLED-экраном

Компания Lenovo представила в Китае новые бюджетные smart-часы Watch Fit 3. Корпус устройства выполнен из цинкового сплава с гальваническим покрытием, а кнопки — из алюминиевого. Предусмотрена защита от пыли и влаги по стандарту IP68.

Lenovo Watch Fit 3 оснащены 1,96-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 410×502 пикселя, прикрытым изогнутым закаленным 2,5D-стеклом. Часы поддерживают более 50 спортивных режимов, включая бег, велоспорт и игры с мячом.

Набор сенсоров включает привычный комплекс для отслеживания параметров здоровья и физической активности, среди которых постоянный мониторинг пульса, контроль уровня кислорода в крови (SpO2) и анализ качества сна. Также часы могут напоминать о длительном сидении, необходимости выпить воды или принять лекарство. Предусмотрены напоминания о чтении, поездках и периодическом переводе взгляда вдаль для отдыха глаз.

Модуль Bluetooth позволяет совершать и принимать звонки, а также управлять воспроизведением музыки на смартфоне. Имеется автономный ИИ-помощник, предназначенный для быстрого вызова или остановки встроенных функций с помощью голосовых команд. Есть NFC и поддержка бесконтактной оплаты через WeChat и Alipay. Аккумулятор емкостью 390 мАч, по заявлению производителя, обеспечивает около 6 дней автономности при стандартной нагрузке и до 9 дней при умеренном использовании. Полная зарядка занимает около 2,5 часов. Габариты часов составляют 47 x 39,8 x 9,9 мм.

Lenovo Watch Fit 3 предлагаются в двух расцветках с силиконовыми ремешками в цвет корпуса. Цена часов на рынке Китая составляет около $28, о доступности гаджета в других странах информации пока нет.