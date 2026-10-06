До конца октября Apple может провести две презентации новых устройств

Как сообщают источники, компания Apple до конца октября проведет две презентации новых устройств. Журналист Bloomberg Марк Гурман утверждает, что первая пройдет 13 октября. На презентации покажут три новинки для умного дома: долгожданный хаб с дисплеем, новое поколение колонки HomePod mini и обновленную приставку Apple TV. Все устройства получат интеграцию с интеллектуальным помощником Siri AI.

Еще одна презентация запланирована на последнюю неделю октября, об этом сообщает ресурс Macrumors со ссылкой на источники внутри Apple. Конкретная дата анонса не называется, также нет сведений о продуктах, которые могут представить.

С учетом утечек, это могут быть новые компьютеры Mac: премиальный MacBook Ultra с сенсорным OLED-экраном, Dynamic Island и более компактным корпусом, базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6, а также обновленный iMac на M6. Также в октябре ожидается релиз нового iPad mini с OLED-дисплеем и чипом А20 Pro. Пока не известно, на какой из двух презентациях его покажут.

На данный момент Apple официально не объявляла ни мероприятие 13 октября, ни вторую презентацию в конце месяца.