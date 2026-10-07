Состоялся релиз шутера Gears of War: E-Day

Состоялся полноценный релиз Gears of War: E-Day — новой части и приквела культовой серии шутеров от третьего лица ⁠Gears of War. Игра доступна на ПК (Steam, Microsoft Store) и Xbox Series X|S, а также по подписке Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Покупатели премиального издания могли начать прохождение еще 1 октября.

Сюжет Gears of War: E-Day возвращает игроков за 14 лет до событий первой части. История посвящена тому, как главные герои, молодые Маркус Феникс и Доминик Сантьяго, впервые сталкиваются с «Днем Разлома» (Emergence Day, или День Е). В этот день из-под земли планеты Сера внезапно вырвалась враждебная Орда Саранчи, устроив беспрецедентный планетарный геноцид. Помимо масштабной сюжетной кампании, игра предлагает мультиплеер, включающий культовый для серии режим «Орда».

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Gears of War: E-Day уже успела установить рекорд франшизы по числу одновременных игроков в Steam. В первый день предварительного доступа ее пиковый онлайн превысил 20 тысяч человек, а после общего релиза поднялся до 22 тысяч человек и продолжает быстро расти. Критики отметили, что по геймплею и графике приквел можно назвать лучшей частью серии. При этом некоторые считают, что сюжетная часть получилась слабее геймплейной.