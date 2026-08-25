Apple представила 2-нм процессор M6 и мощный M5 Ultra

Компания Apple представила сразу два новых процессора для Mac — M6 и M5 Ultra. M6 стал первым процессором компании, произведенным по 2-нм техпроцессу, а M5 Ultra, впервые в семействе Apple Silicon, получил новую архитектуру с четырьмя кристаллами.

M6 – это 12-ядерный CPU, который имеет структуру необычную для предыдущих базовых чипов Apple: 2 суперпроизводительных, 4 производительных и 6 энергоэффективных ядер. В однопоточных задачах Apple называет новые ядра самыми быстрыми среди процессоров, а многопоточная производительность выросла до 1,2 раза относительно M5 и до 2,4 раза относительно M1. 12-ядерный GPU получил аппаратные ускорители для ИИ, обновленную архитектуру шейдеров, Dynamic Caching и трассировку лучей. Пиковая производительность GPU в задачах искусственного интеллекта выросла почти на 30% относительно M5 и более чем в 8 раз относительно M1. В каждом GPU-ядре теперь установлен отдельный Neural Accelerator, что должно повысить скорость обработки запросов к локальным языковым моделям.

M6 поддерживает до 32 Gb унифицированной памяти. Ее пропускная способность достигает 170 ГБ/с, что примерно на 10% больше M5 и в 2,5 раза больше M1. В M6 впервые вместо одного Neural Engine используется система Dual 16-core Neural Engine, фактически состоящая из двух 16-ядерных блоков. Системные фреймворки могут задействовать их одновременно, а пиковая производительность выросла до 2 раз относительно предыдущего поколения.

M5 Ultra – это самый производительный процессор Apple Silicon на данный момент и первый чип серии M с четырьмя вычислительными кристаллами. M5 Ultra создан из двух M5 Max, каждый из которых имеет двухкристальную конструкцию. Новая версия UltraFusion объединяет четыре кристалла так, чтобы система воспринимала их как единый процессор. Пропускная способность соединения между кристаллами превышает 4,4 ТБ/с, а плотность межсоединений выросла более чем в 6 раз.

Чип насчитывает до 36 ядер CPU (12 суперядер и 24 производительных ядра) и 80 ядер GPU. Однопоточная производительность выросла до 25%, а многопоточная до 30% по сравнению с M3 Ultra. Для графики заявлен прирост до 40% относительно M3 Ultra. Впервые для процессоров Ultra в каждое графическое ядро встроен Neural Accelerator. Пиковая вычислительная мощность GPU в AI-задачах выросла до 4,5 раза относительно M3 Ultra и более чем в 6 раз относительно M1 Ultra. Поддерживается Dynamic Caching второго поколения, аппаратное mesh shading и трассировка лучей третьего поколения.

Главным преимуществом M5 Ultra должна стать работа с большими объемами данных и ИИ-моделями непосредственно на самом Mac. Чип поддерживает до 512 Gb объединенной памяти с пропускной способностью 1,2 ТБ/с, что на 50% больше, чем у M3 Ultra. Такой объем позволяет запускать локально крупные языковые модели с сотнями миллиардов параметров без переноса их данных в память дискретного ускорителя или облако. M5 Ultra также получил 32-ядерный Neural Engine и значительно усиленный Media Engine с аппаратным кодированием и декодированием H.264, HEVC, ProRes и AV1.

2-нм процессор M6 дебютировал в обновленном Mac mini, а мощный M5 Ultra — в Mac Studio.