Apple Mac Studio получил процессоры M5 Max и M5 Ultra

Компания Apple обновила Mac Studio, представив новое поколение компактных настольных компьютеров на базе процессоров M5 Max и нового M5 Ultra. Внешне Mac Studio не претерпел никаких изменений.

Версия с M5 Max получила до 18 ядер CPU, до 40 ядер GPU и до 128 ГБ памяти. Пропускная способность объединенной памяти достигает 614 ГБ/с. В графическом процессоре появились нейронные ускорители, а также аппаратная трассировка лучей третьего поколения. Графика стала до 50% быстрее предыдущего поколения, а в LM Studio обработка запросов LLM стала до 3,9 раза быстрее, чем у Mac Studio с M4 Max.

В M5 Ultra компания впервые использовала четырехкристальную архитектуру: чип объединяет четыре вычислительных кристалла, предлагает до 36 ядер CPU, 80 ядер GPU, до 512 Gb памяти и пропускную способность 1,2 ТБ/с. Это позволяет работать с большими ИИ-моделями непосредственно на компьютере без необходимости отправлять данные в облако. По сравнению с M3 Ultra Apple заявляет до 1,3 раза более высокую производительность CPU, до 1,8 раза более высокую графическую производительность и до 4,3 раза более высокую производительность в задачах ИИ. M5 Ultra также получил вдвое больше блоков кодирования и декодирования видео, чем M5 Max.

Обновленный Mac Studio оснащен шестью портами Thunderbolt 5, а также поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Пропускная способность Thunderbolt 5 достигает 120 ГБит/с. Компьютер может одновременно работать с восемью дисплеями, включая до четырех Studio Display XDR с разрешением 5K и частотой 120 Hz. Предусмотрена возможность объединения нескольких Mac Studio в вычислительный кластер для максимальной производительности.

Цены: Apple Mac Studio с M5 Max – от $2499, Mac Studio с M5 Ultra – от $5499. Предзаказы на обновленный Mac Studio уже открыты, а продажи стартуют 22 сентября. Топовая конфигурация Mac Studio с 512 Gb унифицированной памяти появится в конце октября. Цена пока не озвучена.