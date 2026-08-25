Apple обновила Mac mini процессорами M6 и M5 Pro

Компания Apple обновила не только Mac Studio, но и Mac mini, представив две модели на базе процессоров M6 и M5 Pro. Это первый апгрейд с 2024 года.

Mac mini на базе M6 получил 12-ядерный CPU и 12-ядерный GPU — на два ядра больше, чем в версии на M5. M6 стал первым процессором компании, произведенным по 2-нм техпроцессу. Он включает 2 суперпроизводительных, 4 производительных и 6 энергоэффективных ядер. По заявлению Apple, в сравнении с M4 процессорная производительность выросла на 40%, а графическая — до двух раз. M6 также получил нейронный ускоритель в базовой конфигурации Mac mini. Apple заявляет о четырехкратном приросте производительности в задачах искусственного интеллекта и двукратном увеличении графической производительности относительно M4. В M6 впервые вместо одного Neural Engine используется система Dual 16-core Neural Engine, фактически состоящая из двух 16-ядерных блоков. Системные фреймворки могут задействовать их одновременно, а пиковая производительность выросла до 2 раз относительно предыдущего поколения. M6 поддерживает до 32 Gb унифицированной памяти, а пропускная способность достигает 170 ГБ/с.

Более производительная версия Mac mini на базе M5 Pro получила до 18 ядер CPU и до 20 ядер GPU. Графическая подсистема включает нейронные ускорители в каждом ядре, усовершенствованное шейдерное ядро и трассировку лучей третьего поколения. Поддерживается до 64 Gb унифицированной памяти с пропускной способностью 307 ГБ/с. В собственных тестах Apple Mac mini с M5 Pro показал до 8,5 раза более высокую скорость обработки LLM в LM Studio по сравнению с Mac mini на M2 Pro.

Обновленный Mac mini получил поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и 2,5-гигабитный Ethernet. На передней панели расположены два порта USB-C с поддержкой USB 3 и разъем для наушников, на задней — три порта Thunderbolt 4 на Mac mini с M6 и три порта Thunderbolt 5 на Mac mini с M5 Pro, а также HDMI.

Цены: Apple Mac mini с M6 — от $899, а версия с M5 Pro — от $1699. Предзаказы уже открыты, а продажи стартуют 22 сентября.