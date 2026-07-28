Запущен платежный сервис X Money

В марте этого года Илон Маск анонсировал цифровой платежный сервис X Money, встроенный в социальную сеть X. Спустя несколько месяцев бета-тестирования сервис полноценно запущен на территории США. Воспользоваться платформой могут пользователи подписок X Premium и Premium Plus.

Запуск платежного сервиса X Money — это очередной шаг в реализации плана Маска по превращению X в универсальное «приложение на все случаи жизни».

Платформа предлагает такие функции как цифровой кошелек, переводы между физическими лицами, а также физические металлические карты Visa с указанием пользователя никнейма в соцсети. Кроме того, сервис работает с Apple Wallet и предлагает бесплатные переводы через X. Подписчикам Premium Plus доступна процентная ставка 6% на денежные сбережения, пользователям базового тарифа Premium для этого придется внести определенную сумму.

О планах запуска X Money за пределами США пока не сообщается.