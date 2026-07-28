Astana Hub приглашает международные стартапы к масштабированию в Казахстан

Astana Hub запускает в Алматы международную акселерационную программу Central Eurasia Market Entry. Программа ориентирована на зрелые технологические стартапы из стран Центральной Евразии, которые готовы масштабировать свой бизнес и выйти на рынок Казахстана.
В условиях роста цифровой экономики Казахстан последовательно укрепляет позиции регионального технологического центра, создавая условия для привлечения международных инновационных компаний. Central Eurasia Market Entry станет новым инструментом интеграции иностранных стартапов в экосистему Казахстана, предоставляя им возможности для быстрого выхода на рынок, поиска партнеров и масштабирования бизнеса.
Программа рассчитана на 12 недель и предназначена для стартапов, находящихся на стадиях Product-Market Fit (PMF) и Scaling. К участию приглашаются компании, которые уже имеют первые продажи, подтвержденный спрос или устойчивый рост и готовы адаптировать свои продукты к потребностям рынка Центральной Евразии. География программы охватывает Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Армению, Россию, Турцию, Китай и Монголию. Программа проводится на русском и английском языках, что делает ее доступной для международных команд.
По итогам конкурсного отбора будут определены 15 наиболее перспективных международных стартапов, которые примут участие в программе.
Участников ожидает комплексная поддержка, включающая:
- работу с опытными трекерами и международными экспертами;
- сопровождение при выходе на рынок Казахстана;
- развитие ключевых продуктовых и бизнес-показателей;
- доступ к корпоративным партнерам и региональной стартап-экосистеме;
- возможность привлечения инвестиций через Astana Hub Ventures;
- бесплатное рабочее пространство в Almaty Hub;
- бесплатное проживание в coliving-пространстве для двух участников команды на весь период программы.
Программа также позволит международным командам погрузиться в экосистему Алматы — крупнейшего города Казахстана, где развитая технологическая инфраструктура сочетается с комфортной городской средой и близостью к живописным горным ландшафтам.
Особое внимание в программе уделяется практической работе с рынком. Стартапы смогут запускать пилотные проекты с локальными компаниями, выстраивать партнерства и адаптировать свои решения под потребности бизнеса. Такой подход позволит перейти от тестирования продукта к первым коммерческим контрактам уже во время прохождения программы.
Финалом программы станет Demo Day, где участники представят свои проекты ведущим венчурным фондам, бизнес-ангелам, корпоративным партнерам и потенциальным инвесторам. Лучшие стартапы смогут войти в шорт-лист Astana Hub Ventures и получить возможность привлечь инвестиции для дальнейшего масштабирования.
Запуск Central Eurasia Market Entry станет важным шагом в развитии международной технологической экосистемы Алматы. Программа будет способствовать привлечению перспективных зарубежных стартапов, расширению сотрудничества между международными и казахстанскими компаниями, а также укреплению статуса Алматы как одного из ведущих инновационных центров Центральной Евразии. Программа будет реализована на базе Almaty Hub при поддержке акимата города Алматы.
Прием заявок открыт до 16 августа 2026 года по ссылке: https://astanahub.com/ru/l/marketentry/centraleurasia2026