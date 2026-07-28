Astana Hub приглашает международные стартапы к масштабированию в Казахстан

Astana Hub запускает в Алматы международную акселерационную программу Central Eurasia Market Entry. Программа ориентирована на зрелые технологические стартапы из стран Центральной Евразии, которые готовы масштабировать свой бизнес и выйти на рынок Казахстана.

В условиях роста цифровой экономики Казахстан последовательно укрепляет позиции регионального технологического центра, создавая условия для привлечения международных инновационных компаний. Central Eurasia Market Entry станет новым инструментом интеграции иностранных стартапов в экосистему Казахстана, предоставляя им возможности для быстрого выхода на рынок, поиска партнеров и масштабирования бизнеса.

Программа рассчитана на 12 недель и предназначена для стартапов, находящихся на стадиях Product-Market Fit (PMF) и Scaling. К участию приглашаются компании, которые уже имеют первые продажи, подтвержденный спрос или устойчивый рост и готовы адаптировать свои продукты к потребностям рынка Центральной Евразии. География программы охватывает Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Армению, Россию, Турцию, Китай и Монголию. Программа проводится на русском и английском языках, что делает ее доступной для международных команд.

По итогам конкурсного отбора будут определены 15 наиболее перспективных международных стартапов, которые примут участие в программе.

Участников ожидает комплексная поддержка, включающая:

работу с опытными трекерами и международными экспертами;

сопровождение при выходе на рынок Казахстана;

развитие ключевых продуктовых и бизнес-показателей;

доступ к корпоративным партнерам и региональной стартап-экосистеме;

возможность привлечения инвестиций через Astana Hub Ventures;

бесплатное рабочее пространство в Almaty Hub;

бесплатное проживание в coliving-пространстве для двух участников команды на весь период программы.

Программа также позволит международным командам погрузиться в экосистему Алматы — крупнейшего города Казахстана, где развитая технологическая инфраструктура сочетается с комфортной городской средой и близостью к живописным горным ландшафтам.

Особое внимание в программе уделяется практической работе с рынком. Стартапы смогут запускать пилотные проекты с локальными компаниями, выстраивать партнерства и адаптировать свои решения под потребности бизнеса. Такой подход позволит перейти от тестирования продукта к первым коммерческим контрактам уже во время прохождения программы.

Финалом программы станет Demo Day, где участники представят свои проекты ведущим венчурным фондам, бизнес-ангелам, корпоративным партнерам и потенциальным инвесторам. Лучшие стартапы смогут войти в шорт-лист Astana Hub Ventures и получить возможность привлечь инвестиции для дальнейшего масштабирования.

Запуск Central Eurasia Market Entry станет важным шагом в развитии международной технологической экосистемы Алматы. Программа будет способствовать привлечению перспективных зарубежных стартапов, расширению сотрудничества между международными и казахстанскими компаниями, а также укреплению статуса Алматы как одного из ведущих инновационных центров Центральной Евразии. Программа будет реализована на базе Almaty Hub при поддержке акимата города Алматы.