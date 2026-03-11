Илон Маск анонсировал запуск цифрового платежного сервиса X Money

Илон Маск сообщил, что цифровой платежный сервис X Money, встроенный в социальную сеть X, выйдет в ранний публичный доступ в следующем месяце. Маск стремится превратить X в универсальное «приложение на все случаи жизни». Сервис X Money считается ключевым элементом стратегии: он предназначен для мгновенных P2P-переводов, донатов, оплаты покупок и получения кэшбэка. Пользователи также получат доступ к накопительным счетам и дебетовым картам Visa.

Глава X старается воспользоваться значительной пользовательской базой платформы и растущей тенденцией к цифровым и финансовым транзакциям для открытия новых источников дохода для платформы. В прошлом году компания X заключила партнерское соглашение с платежной компанией Visa, чтобы предложить клиентам приложения для социальных сетей услуги прямых платежей.

Для запуска сервиса компания получила лицензии на денежные переводы более чем в 40 штатах США через дочернюю структуру X Payments. Учитывая, что аудитория платформы X превышает 600 млн. активных пользователей в месяц, X Money может стать серьезным конкурентом для таких сервисов, как PayPal, Cash App и Venmo.