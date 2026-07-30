Культовый медиаплеер Winamp получит собственный стриминговый сервис

Легендарный медиаплеер Winamp, который стал символом цифровой музыки эпохи 2000-х годов, получит собственный стриминговый сервис, работающий на инфраструктуре Deezer.

Deezer — это французский музыкальный стриминговый сервис, позволяющий слушать миллионы треков, альбомов и подкастов на разных устройствах. Платформа предлагает онлайн и офлайн-прослушивание, а также качественный звук в формате FLAC (HiFi). Согласно пресс-релизу, Deezer предоставит Winamp свою стриминговую платформу и глобальный лицензированный музыкальный каталог. Сервис будет встроен в приложение, но сохранит бренд и узнаваемый интерфейс Winamp.

Кроме того, помимо платного стриминга, Winamp предложит радиостанции, подкасты, некие новые социальные возможности и поддержку локальных и облачных коллекций самих пользователей. Другие подробности о подписке, включая стоимость и список стран, пока не раскрываются.

Запуск нового приложения запланирован на первую половину 2027 года. По сообщению Deezer, плеер Winamp до сих пор используют 40 млн. человек.