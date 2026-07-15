В Google Play с 22 июля появятся сторонние магазины приложений

С 22 июля 2026 года компания Google начнет размещать сторонние магазины приложений внутри Google Play Market. Это решение стало следствием отзыва совместного предложения по урегулированию антимонопольного судебного спора между Google и Epic Games. Пока что нововведение будет касаться только территории США.

В октябре 2024 года судья Джеймс Донато первоначально поддержал предложение Google о размещении конкурирующих магазинов Android внутри Google Play в рамках программы Registered App Store. Данная мера рассматривалась как способ положить конец незаконной монополии компании на рынке приложений Android. Но затем судья изменил свое мнение, несмотря на то, что Google убедил Epic Games поддержать эту идею, заключив с ней секретную сделку на $800 млн.

16 июля компании должны были явиться в суд для повторного обсуждения вопроса, однако в этом отпала необходимость. «Мы договорились с Epic об отзыве нашего ходатайства об изменении судебного запрета суда США, вместо того чтобы затягивать этот процесс, который создает неопределенность для экосистемы. Это позволит нам сосредоточиться на реализации нашей недавно объявленной глобальной модели развития бизнеса, чтобы обеспечить больший выбор магазинов приложений, более низкие цены и больше возможностей для разработчиков и пользователей», — сообщил Google.

Google уже начал информировать американских разработчиков приложений о том, что их сервисы и игры будут автоматически предоставляться сторонним магазинам с 22 июля, если они не откажутся от этой услуги. Компания запустила страницу для своей программы доступа к каталогу Play Store, где можно зарегистрировать сторонние магазины приложений.

За доступ сторонних магазинов к каталогу приложений Google Play будет взиматься плата за «проверку безопасности и политики» в размере $5 тыс. в год. При этом магазины не могут распространять приложения за пределами США, должны быть открыты для всех подходящих сторонних разработчиков и иметь «четкие, недискриминационные» политики доверия.