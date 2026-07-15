Представлен Motorola Edge 70 Max – флагманский игровой смартфон с магнитной зарядкой

Компания Motorola представила в Индии флагманский игровой смартфон Edge 70 Max. Модель представляет собой ребрендинг Lenovo Legion Y70 2026, выпущенного в мае для китайского рынка.

Главное изменение заключается в снижении емкости аккумулятора с 8000 до 7100 мАч. Это было сделано с целью внедрения катушки магнитной беспроводной зарядки Qi 2.2 мощностью 25 Вт. Еще одно отличие заключается в конфигурации памяти: в базовой комплектации предлагается 8 Gb оперативной памяти LPDDR5X. Предусмотрены версии на 8/256 Gb и 12/256 Gb. Кроме того, смартфон поддерживает Bluetooth 6.0. Технические изменения на этом заканчиваются. С остальными характеристиками можно ознакомится, перейдя по ссылке.

Edge 70 Max работает под управлением Android 16 и поддерживает ИИ-платформу Motorola Qira. Она объединяет смартфон с устройствами Lenovo и Motorola, позволяя использовать общие ИИ-инструменты для создания контента, обработки заметок, анализа встреч и продолжения работы между несколькими устройствами. Длительность программной поддержки составит 3 года обновлений Android и 5 лет патчей безопасности.

Motorola Edge 70 Max дебютировал на рынке Индии по цене $570 за базовую версию 8/256 Gb. Топовая модификация с 12/256 Gb памяти оценивается примерно в $660. Старт продаж состоится 20 июля. Позже смартфон появится и на других рынках.