Azercell развивает компетенции в области искусственного интеллекта совместно с AWS

«Azercell Telecom» организовал серию обучающих семинаров совместно с Amazon Web Services (AWS) — одним из мировых лидеров в области облачных технологий и искусственного интеллекта. Инициатива направлена на развитие потенциала компании в сфере искусственного интеллекта, а также практических знаний и навыков сотрудников в применении ИИ-технологий.

В обучающих семинарах, проведенных экспертами AWS, приняли участие специалисты различных подразделений Azercell, включая команды разработки, управления продуктами и технологий. В рамках программы участники познакомились с современными подходами к разработке программного обеспечения и созданию цифровых продуктов с применением технологий искусственного интеллекта.

Одной из ключевых тем программы стала разработанная AWS методология AI-Driven Development Life Cycle (AI-DLC — подход к разработке программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта). Она предусматривает интеграцию искусственного интеллекта на всех этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения. В отличие от традиционных процессов, где ИИ преимущественно используется в качестве вспомогательного инструмента, методология AI-DLC расширяет роль интеллектуальных систем, позволяя применять их при планировании, написании кода, тестировании и подготовке документации. При этом инженеры сохраняют контроль над процессом, проверяют результаты работы ИИ и принимают ключевые архитектурные и стратегические решения. Такой подход способствует более эффективному взаимодействию разработчиков с ИИ-инструментами, ускоряет внедрение инноваций и повышает качество и надежность программных решений.

В ходе практических занятий участники изучили реальные кейсы применения искусственного интеллекта при разработке программного обеспечения. Отдельное внимание было уделено тому, как современные ИИ-инструменты помогают повысить производительность разработчиков, оптимизировать процессы разработки, ускорить внедрение новых функциональных возможностей и повысить качество и надежность цифровых решений.

Сотрудничество с AWS является частью стратегии Azercell по внедрению современных технологий и развитию практических навыков сотрудников в области искусственного интеллекта. Инвестиции в непрерывное обучение позволяют компании развивать экспертизу своих команд и успешно адаптироваться к новым технологическим вызовам.

Реализация данной инициативы подтверждает последовательную приверженность Azercell развитию ИИ-компетенций среди сотрудников, укрепляет позиции компании как одного из ключевых участников цифровой экосистемы Азербайджана и способствует развитию практического применения технологий искусственного интеллекта в Азербайджане.