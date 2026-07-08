QNAP NAS прошли японскую «JC-STAR Level 1» валидацию безопасности: дополнительный аргумент для корпоративных и государственных закупок

QNAP Systems сообщила, что ряд NAS-систем компании получил «JC-STAR Level 1» — валидацию безопасности в рамках японской схемы оценки кибербезопасности IoT-продуктов, действующей под управлением Information-technology Promotion Agency Japan.

Это важный сигнал для корпоративных заказчиков не только с точки зрения технологий, но и с точки зрения закупочного доверия. При выборе систем хранения данных всё чаще оцениваются не только производительность, ёмкость и цена, но и наличие проверяемых механизмов защиты, прозрачная работа с уязвимостями, устойчивость к ransomware-атакам и возможность соответствовать внутренним требованиям ИБ.

NAS сегодня используется не просто как файловое хранилище. В компаниях и государственных организациях Азербайджана такие системы всё чаще применяются для резервного копирования, хранения данных видеонаблюдения, виртуализации, совместной работы, архивирования и построения сценариев аварийного восстановления. Поэтому наличие внешней валидации безопасности становится дополнительным аргументом для IT-департаментов, системных интеграторов и закупочных комиссий.

«JC-STAR Level 1» подтверждает соответствие базовым требованиям к кибербезопасности подключённых устройств. Для рынка это не означает, что продукт становится «абсолютно защищённым», но даёт заказчику понятный ориентир: производитель прошёл проверку по установленной схеме, а не просто декларирует безопасность в маркетинговых материалах.

В число серий QNAP NAS, прошедших валидацию «JC-STAR Level 1», входят TS-x64, TS-x73A, TVS-hx74, TS-hx77A, TS-hx87, TS-hx90 и другие модели. Это особенно актуально для организаций, где система хранения используется как часть критической инфраструктуры: резервные копии, видеонаблюдение, файловые сервисы, виртуальные машины и бизнес-критичные данные.

QNAP развивает многоуровневую архитектуру защиты данных. На уровне доступа поддерживаются MFA, двухфакторная аутентификация и passwordless login. Для защиты сетевого периметра и самого устройства доступны QuFirewall, Malware Remover и встроенные проверки безопасности. Компания также имеет собственную команду QNAP PSIRT и статус CVE Numbering Authority, что повышает прозрачность процесса обработки уязвимостей и выпуска исправлений.

Для защиты от потери данных QNAP предлагает снимки состояния системы, Hybrid Backup Sync для резервного копирования, а в системах на QuTS hero — возможности ZFS, включая WORM и Object Lock. Эти технологии помогают защищать данные от несанкционированного изменения или удаления. Дополнительно решение Airgap+ позволяет автоматически разрывать канал связи после завершения задачи резервного копирования, снижая риск того, что backup-инфраструктура будет обнаружена и зашифрована при ransomware-атаке.

Для азербайджанского рынка такая новость имеет практическое значение: она помогает IT-руководителям и интеграторам аргументировать выбор QNAP в проектах, где важны не только цена и характеристики, но и проверяемая безопасность, управляемость и устойчивость хранения данных.

Для подбора QNAP NAS под задачи резервного копирования, защиты от ransomware, видеонаблюдения, виртуализации или государственных закупок заказчики в Азербайджане могут обращаться через официальный канал QNAP и авторизованных партнёров в стране.