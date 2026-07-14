Состоялась презентация смартфонов Redmi Note 17 и 17 Pro с емкими аккумуляторами

Компания Xiaomi представила в Китае новое поколение популярной линейки смартфонов Redmi Note. Серия Redmi Note 17 пока что включает две модели: базовая и Pro-версия. Из-за дефицита чипов памяти и как следствие их подорожания, ради экономии ряд характеристик в новых смартфонах ухудшился. Но не смотря на это, по сравнению с предыдущим поколением, ценники все равно выросли.

Базовая модель Redmi Note 17 оснащена крупным 8-битным 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2396х1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой опроса сенсора 240 Hz и пиковой яркостью до 1800 нит. ШИМ-частота составляет 2160 Hz. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i.

Смартфон построен на основе 4-нм процессора Snapdragon 4 Gen 4, хотя модель прошлого поколения базировалась на более мощном Snapdragon 6 Gen 3. Предусмотрено 6 или 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x и накопители UFS 2.2 емкостью 128 или 256 Gb. Основная камера представлена 50 Мп сенсором (Samsung JNS, 1/2.76″, f/1.8), а фронтальная — модулем на 8 Мп (f/2.0). Емкость аккумулятора существенна выросла: с 5800 до 8000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт и реверсивная зарядка на 22,5 Вт. Смартфон лишился стереодинамиков и камеры-заглушки на 2 Мп, а также понизился стандарт водозащиты с IP66 до IP65. Габариты и вес: 169.7 x 79.14 x 8.26 мм, 225 гр.

Redmi Note 17 Pro получил 12-битный 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772х1280 пикселей, частотой обновления 120 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz, пиковой яркостью до 3500 нит, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Экран защищает стекло Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон сменил MediaTek Dimensity 7400 Ultra на менее быстрый 4-нм процессор Snapdragon 6s Gen 4. Объем оперативной памяти LPDDR4x может составлять 8 или 12 Gb, накопителя UFS 3.1 – 128, 256 или 512 Gb. Набор камер претерпел изменения в худшую сторону. Основная лишилась широкоугольного модуля, теперь в нее входят датчик на 50 Мп (Samsung JNS, 1/2.76″, f/1.8) и 2 Мп сенсор глубины (2 Мп, f/2.4). Разрешение фронтальной камеры снизилось с 20 до 8 Мп (f/2.0). Емкость аккумулятора увеличили с 7000 до 9000 мАч, а мощность быстрой зарядки выросла до 67 Вт. Также поддерживается реверсивная зарядка на 22,5 Вт. Смартфон сохранил стереодинамики и надежный рейтинг водозащиты корпуса по стандартам IP66/68/69/69K. Габариты и вес: 163.45 x 78.27 x 8.46 мм, 226 гр.

В оснащение моделей также входят поддержка 5G, старых модулей Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, NFC, ИК-порт, слот для двух nanoSIM и карты памяти microSD объемом до 2 Tb (только для базовой версии) и порт USB 2.0 Type-С. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфоны работают на базе Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Цены на Redmi Note 17: 6/128 Gb — $190, 8/128 Gb — $220, 8/256 Gb — $250. Цены на Redmi Note 17 Pro: 8/128 Gb — $240, 8/256 Gb — $280, 12/256 Gb — $320, 8/512 Gb — $340. Когда планируется выпустить смартфоны на глобальных рынках, Xiaomi пока не сообщила.