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WhatsApp тестирует собственное облачное хранилище резервных копий для iOS

WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию, которая позволит пользователям создавать резервные копии своих чатов и фотографий в них в собственном зашифрованном облачном хранилище. В апреле эта опция появилась в бета-версиях для Android, а теперь стало известно, что функция тестируется и для iOS.

В настоящее время пользователи Android могут создавать резервные копии своих чатов в Google Drive, а пользователи iOS — в iCloud. Новая функция позволит пользователям Android и iOS выбирать между Google Drive, iCloud или облачным хранилищем WhatsApp, которое предложит 2 Gb бесплатного хранилища. Это меньше, чем у Google и Apple: они предлагают 15 и 5 Gb соответственно.

WhatsApp также рассматривает возможность введения платных вариантов хранения данных на 50 Gb и 1 Tb. Первый вариант будет стоить 99 центов в месяц, по такой же цене Apple предлагает 50 ГБ в iCloud.

При этом резервные копии на серверах WhatsApp будут по умолчанию иметь сквозное шифрование, для облачных хранилищ Google Drive и iCloud в настоящее время шифрование является необязательным, его нужно включать отдельно.

Когда функция будет выпущена для всех пользователей Android и iOS пока не сообщается.

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