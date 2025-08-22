Представлены смартфоны в прочном корпусе Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил в Китае линейку смартфонов среднего уровня Redmi Note 15. В серию входят три модели: базовая и две Pro-версии. С базовой моделью Redmi Note 15 можно ознакомиться в отдельном нашем материале, а в этой новости мы расскажем о двух старших — Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+.

Смартфоны получили корпус с повышенной защитой от воды, пыли и механических воздействий по стандартам IP66/68/69/69K. Компания заявляет, что устройства устойчивы к перегреву и воздействию мощных струй под давлением, а также выдерживают десятки падений с двухметровой высоты без критических повреждений.

В обеих версиях установлен 12-битный 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772 x 1280 пикселей, частотой обновления 120 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz и пиковой яркостью 3200 нит. Экран поддерживает 100% охват DCI-P3, HDR10+ и Dolby Vision, а сверху прикрыт защитным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Redmi Note 15 Pro построен на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 7400-Ultra, объем оперативной памяти LPDDR4x может составлять 8 или 12 Gb, накопителя UFS 2.2 – 256 или 512 Gb. Основная камера тройная: 50 Мп главный модуль (Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.5), широкоугольный объектив на 8 Мп (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол захвата 112 гр.) и 2 Мп макромодуль (f/2,4). Камера может записывать видео 4К@30/24fps. Фронтальная камера разрешением 20 Мп.

Redmi Note 15 Pro+ стал первым устройством с 4-нм процессором Snapdragon 7s Gen 4. Смартфон получил систему охлаждения с циркуляцией жидкости по замкнутому контуру. По заявлению производителя, это утроило эффективность отвода тепла по сравнению с традиционными паровыми камерами. Отмечается, что впервые смартфон средней ценовой категории бренда оборудован продвинутой системой охлаждения. Объем ОЗУ LPDDR4x может составлять 12 или 16 Gb, ПЗУ UFS 2.2 — 256 или 512 Gb. Основная камера тоже тройная, в нее входят следующие датчики: 50 Мп главный датчик (Light Hunter 800 (OV50E), 1/1,55″, f/1.6, OIS), 8 Мп широкоугольный модуль (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол захвата 112 гр.) и 50 Мп телеобъектив (Samsung JN1, 1/2,76″, оптический зум 2.5x, f/2.0). Возможна запись видео 4К@30/24fps. Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

В обоих смартфонах установлен аккумулятор емкостью 7000 мАч. Redmi Note 15 Pro поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, а Pro+ — до 90 Вт. Обе модели поддерживают реверсивную зарядку на 22,5 Вт. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB Type-C 2.0, две nanoSIM-карты, равнозначные стереодинамики и оптический экранный сканер отпечатков пальцев. Габарит и вес Note 15 Pro: 163,61 x 78,09 x 7,78 мм, 210,6 гр.; Note 15 Pro+: 163,34 x 78,31 x 7,91 мм, 210,8 гр. Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой HyperOS 2. Специальная версия Note 15 Pro+ Satellite Edition отличается поддержкой связи через спутниковую систему Beidou — с ее помощью можно отправлять сообщения даже вне зоны покрытия операторов.

Цены на смартфоны:

Redmi Note 15 Pro: 8/256 Gb — $208, 12/256 Gb — $236, 12/512 Gb — $264.

Redmi Note 15 Pro+: 12/256 Gb — $278, 12/512 Gb — $306, 16/512 Gb — $334.

Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition 16/512 Gb — $348.

Доступные цвета корпуса — Midnight Black (черный), Cedar White (белый), Sky Blue (небесно-голубой) и Cloud Purple (фиолетовый). Ограниченным тиражом выпущена версия в синем цвете. В Китае новинки уже поступили в продажу.