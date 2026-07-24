Sony peşəkar videolar üçün yeni FX5 kamerasını təqdim etdi

Sony peşəkar video çəkilişi ilə məşğul olan istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuş yeni FX5 tamkadr kamerasını təqdim edib. Yenilik yüksək keyfiyyətli video imkanları, süni intellekt funksiyaları və uzunmüddətli çəkilişlər zamanı sabit işləməsi üçün aktiv soyutma sistemi ilə diqqət çəkir.
Kamera 16,6 MP təsvir ölçüsünə malik tamkadr çoxqatlı Exmor RS CMOS sensoru və daxili süni intellekt modulu ilə təchiz edilmiş BIONZ XR2 prosessoru ilə təchiz olunub. FX5 hazırda 5K 60 kadr/s və 4K 120 kadr/s formatında video yazır. Gələcək proqram yeniləmələri ilə isə 5K 120 kadr/s və 4K 240 kadr/s rejimləri də istifadəyə veriləcək.
Model bütün sensor sahəsindən istifadə edən Open Gate rejimini, həmçinin 16-bit RAW formatında 5K video yazılışını dəstəkləyir. Kamera peşəkar istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuş X-OCN LT, C1 və C2 kodekləri ilə də işləyir.
FX5-in diqqətçəkən yeniliklərindən biri Dual Gain Shooting texnologiyasıdır. Bu funksiya aşağı və yüksək gücləndirmə səviyyələrini birləşdirərək daha geniş dinamik diapazon, daha təmiz görüntü və aşağı səs-küy səviyyəsi təmin edir.
Kamera üç baza ISO dəyərini — 800, 4000 və 12 800 dəstəkləyir. Auto Tracing White Balance funksiyası isə infraqırmızı sensorun köməyi ilə real vaxt rejimində ağ balansını avtomatik ölçür və tənzimləyir.
Sony həmçinin süni intellekt əsaslı avtofokus sistemini təkmilləşdirib. Kamera insan bədəninin mövqeyini analiz edərək fokusu daha dəqiq saxlayır. Bundan başqa, anamorfik obyektivlərlə işləyən peşəkar operatorlar üçün səs-küy azaldılması və görüntü sıxılmasını söndürmək imkanı da təqdim olunub.
FX5 elektron vizörlə təchiz edilməyib. Onun əvəzinə ayrıca satılan DVF-EL1 xarici vizör modulundan istifadə etmək mümkündür. Korpusda 3,5 düymlük 2,76 MP sensor ekran, Ethernet, HDMI, iki USB-C, eləcə də 3,5 mm qulaqlıq və mikrofon girişləri yer alır.
Sony FX5 ABŞ bazarında avqustun ortalarında satışa çıxacaq. Kameranın qiyməti 4 900 dollar, XLR-H2 tutacağı ilə birlikdə təqdim olunan dəstin qiyməti isə 5 500 dollar olacaq.