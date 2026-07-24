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Google добавил новый способ входа в аккаунт с помощью селфи-видео

Google

Компания Google представила новый способ подтверждения пользователями своей личности для входа в систему и восстановления учетной записи с помощью короткого селфи-видео. Опция поддерживается не только на смартфонах, но и на ПК при наличии веб-камеры.

Новой функцией можно воспользоваться, когда другие способы восстановления аккаунта недоступны. Для этого пользователь должен заранее записать короткое селфи-видео. Для предотвращения попыток подделки функция использует проверку подлинности, сопоставление лиц, шифрование и существующие системы безопасности Google.

Для настройки функции необходимо перейти в раздел «Безопасность и вход» своей учетной записи Google, выбрать опцию «Запись селфи-видео» и следовать инструкциям. Система попросит покрутить головой для захвата изображения с разных ракурсов. Если у компьютера нет камеры, можно перенести процесс видеозаписи на другое устройство с помощью QR-кода.

В случае утери доступа к своей учетной записи, пользователю будет предложено записать еще одно короткое селфи-видео. Система сверит новую видеозапись с ранее сохраненной в аккаунте, и если лица совпадают, доступ в аккаунт будет восстановлен. По словам Google, селфи-видео хранится в зашифрованном виде и используется только для входа в систему. При этом его можно в любой момент удалить из настроек своей учетной записи Google. Развертывание новой функции проходит постепенно.

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