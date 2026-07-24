«Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты корпоративной электронной почты

«Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Security для почтовых серверов. В ней появились расширенные правила анализа — теперь решение выявляет фишинговые письма, созданные с использованием искусственного интеллекта. Среди других новых функций — гибкая маршрутизация почты и проверка запароленных документов во вложениях на наличие угроз. Также в продукте появился виджет, который показывает, какие сотрудники чаще всего получают нежелательные письма и находятся в зоне повышенного риска.

Электронная почта остаётся одним из ключевых векторов атак на организации. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, включая использование генеративного искусственного интеллекта, отправку запароленных вредоносных вложений и подмену адресов отправителей, чтобы письма выглядели легитимными. Обновлённое решение Kaspersky Security для почтовых серверов помогает организациям эффективно противостоять современным киберугрозам и обеспечивает безопасность корпоративной электронной почты.

Обнаружение сотрудников в зоне повышенного риска. Согласно внутренней статистике «Лаборатории Касперского», большинство нежелательных писем адресовано в среднем менее чем 30% сотрудников компаний. Чтобы помочь организациям уделять особое внимание этой группе пользователей, в Kaspersky Security для почтовых серверов появился специальный виджет, отображающий сотрудников, которые чаще всего получают спам, фишинговые, вредоносные и другие нежелательные письма. Это помогает выявлять потенциальные цели злоумышленников, повышать эффективность обучения сотрудников и оптимизировать использование ресурсов.

Гибкая маршрутизация. Благодаря новой функции пользователи могут создавать собственные схемы обработки почтового трафика, используя различные критерии фильтрации, включая отправителя, получателя, тему письма, содержание сообщений и вложения. Это позволяет адаптировать маршрутизацию под особенности конкретной организации и упрощает администрирование. Кроме того, в продукте появились новые инструменты для поиска правил и возможность добавлять комментарии к ним.

Продвинутая защита от угроз. Обновлённая версия решения получила расширенные механизмы обнаружения современных атак. Теперь доступны четыре дополнительных правила анализа:

Обнаружение писем, созданных с помощью искусственного интеллекта. Решение помогает выявлять письма с признаками мошенничества или атак типа Business Email Compromise (BEC), даже если они не содержат вредоносных ссылок или вложений.

Решение помогает выявлять письма с признаками мошенничества или атак типа Business Email Compromise (BEC), даже если они не содержат вредоносных ссылок или вложений. Защита от массовых подписок на спам. Продукт обнаруживает атаки, при которых пользователя массово регистрируют на различных интернет-ресурсах, блокируя письма с подтверждением регистрации, даже если они поступают с легитимных доменов.

Продукт обнаруживает атаки, при которых пользователя массово регистрируют на различных интернет-ресурсах, блокируя письма с подтверждением регистрации, даже если они поступают с легитимных доменов. Обнаружение писем с недавно зарегистрированных или неизвестных доменов. Решение анализирует возраст домена отправителя и его репутацию. Если домен был зарегистрирован недавно или отсутствует в базе угроз Kaspersky Security Network, письмо автоматически помечается как подозрительное.

Решение анализирует возраст домена отправителя и его репутацию. Если домен был зарегистрирован недавно или отсутствует в базе угроз Kaspersky Security Network, письмо автоматически помечается как подозрительное. Гибкий доступ к рекламным сообщениям. Администраторы могут настраивать политики таким образом, чтобы определённые подразделения компании (например, отдел закупок) продолжали получать коммерческие предложения и рекламные письма, в то время как для остальных сотрудников они будут блокироваться.

Все расширенные правила анализа можно применять как ко всей организации, так и к отдельным группам пользователей. При этом администраторы самостоятельно определяют действия, которые необходимо выполнить в отношении каждого типа сообщений.

Проверка запароленных документов. Теперь решение анализирует не только архивы, но и защищённые паролем документы Microsoft Office (DOCX, XLSX) и PDF-файлы. Это позволяет выявлять вредоносное содержимое ещё до того, как пользователь откроет вложение и подвергнет риску своё рабочее устройство.

«Электронная почта остаётся одним из основных каналов проникновения киберугроз в корпоративную инфраструктуру. Мы видим, что злоумышленники всё активнее используют искусственный интеллект для создания правдоподобных фишинговых сообщений, поэтому организациям в Азербайджане важно применять современные решения, способные обнаруживать подобные угрозы ещё до того, как они достигнут сотрудников», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Обновление Kaspersky Security для почтовых серверов позволяет вывести безопасность организаций на новый уровень. Новые функции обеспечивают усиленную защиту электронной почты от сложных угроз, а также помогают снизить риски, связанные с человеческим фактором, при этом управление продуктом стало удобнее. В основу данных улучшений легли знания наших экспертов, а также их практический опыт. Благодаря этому компании смогут не только защититься от угроз, но и оптимизировать ресурсы, а также максимально повысить эффективность рабочих коммуникаций», — комментирует Александр Румянцев, старший менеджер по продукту, «Лаборатория Касперского».

Узнать больше о возможностях Kaspersky Security для почтовых серверов можно на странице продукта.