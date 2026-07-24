«Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты корпоративной электронной почты

«Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Security для почтовых серверов. В ней появились расширенные правила анализа — теперь решение выявляет фишинговые письма, созданные с использованием искусственного интеллекта. Среди других новых функций — гибкая маршрутизация почты и проверка запароленных документов во вложениях на наличие угроз. Также в продукте появился виджет, который показывает, какие сотрудники чаще всего получают нежелательные письма и находятся в зоне повышенного риска.
Электронная почта остаётся одним из ключевых векторов атак на организации. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, включая использование генеративного искусственного интеллекта, отправку запароленных вредоносных вложений и подмену адресов отправителей, чтобы письма выглядели легитимными. Обновлённое решение Kaspersky Security для почтовых серверов помогает организациям эффективно противостоять современным киберугрозам и обеспечивает безопасность корпоративной электронной почты.
Обнаружение сотрудников в зоне повышенного риска. Согласно внутренней статистике «Лаборатории Касперского», большинство нежелательных писем адресовано в среднем менее чем 30% сотрудников компаний. Чтобы помочь организациям уделять особое внимание этой группе пользователей, в Kaspersky Security для почтовых серверов появился специальный виджет, отображающий сотрудников, которые чаще всего получают спам, фишинговые, вредоносные и другие нежелательные письма. Это помогает выявлять потенциальные цели злоумышленников, повышать эффективность обучения сотрудников и оптимизировать использование ресурсов.
Гибкая маршрутизация. Благодаря новой функции пользователи могут создавать собственные схемы обработки почтового трафика, используя различные критерии фильтрации, включая отправителя, получателя, тему письма, содержание сообщений и вложения. Это позволяет адаптировать маршрутизацию под особенности конкретной организации и упрощает администрирование. Кроме того, в продукте появились новые инструменты для поиска правил и возможность добавлять комментарии к ним.
Продвинутая защита от угроз. Обновлённая версия решения получила расширенные механизмы обнаружения современных атак. Теперь доступны четыре дополнительных правила анализа:
- Обнаружение писем, созданных с помощью искусственного интеллекта. Решение помогает выявлять письма с признаками мошенничества или атак типа Business Email Compromise (BEC), даже если они не содержат вредоносных ссылок или вложений.
- Защита от массовых подписок на спам. Продукт обнаруживает атаки, при которых пользователя массово регистрируют на различных интернет-ресурсах, блокируя письма с подтверждением регистрации, даже если они поступают с легитимных доменов.
- Обнаружение писем с недавно зарегистрированных или неизвестных доменов. Решение анализирует возраст домена отправителя и его репутацию. Если домен был зарегистрирован недавно или отсутствует в базе угроз Kaspersky Security Network, письмо автоматически помечается как подозрительное.
- Гибкий доступ к рекламным сообщениям. Администраторы могут настраивать политики таким образом, чтобы определённые подразделения компании (например, отдел закупок) продолжали получать коммерческие предложения и рекламные письма, в то время как для остальных сотрудников они будут блокироваться.
Все расширенные правила анализа можно применять как ко всей организации, так и к отдельным группам пользователей. При этом администраторы самостоятельно определяют действия, которые необходимо выполнить в отношении каждого типа сообщений.
Проверка запароленных документов. Теперь решение анализирует не только архивы, но и защищённые паролем документы Microsoft Office (DOCX, XLSX) и PDF-файлы. Это позволяет выявлять вредоносное содержимое ещё до того, как пользователь откроет вложение и подвергнет риску своё рабочее устройство.
«Электронная почта остаётся одним из основных каналов проникновения киберугроз в корпоративную инфраструктуру. Мы видим, что злоумышленники всё активнее используют искусственный интеллект для создания правдоподобных фишинговых сообщений, поэтому организациям в Азербайджане важно применять современные решения, способные обнаруживать подобные угрозы ещё до того, как они достигнут сотрудников», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.
«Обновление Kaspersky Security для почтовых серверов позволяет вывести безопасность организаций на новый уровень. Новые функции обеспечивают усиленную защиту электронной почты от сложных угроз, а также помогают снизить риски, связанные с человеческим фактором, при этом управление продуктом стало удобнее. В основу данных улучшений легли знания наших экспертов, а также их практический опыт. Благодаря этому компании смогут не только защититься от угроз, но и оптимизировать ресурсы, а также максимально повысить эффективность рабочих коммуникаций», — комментирует Александр Румянцев, старший менеджер по продукту, «Лаборатория Касперского».
Узнать больше о возможностях Kaspersky Security для почтовых серверов можно на странице продукта.