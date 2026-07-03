Fujifilm представил две модели одноразовых пленочных камер QuickSnap

Компания Fujifilm представила две новые одноразовые пленочные камеры QuickSnap в честь 40-летия этой серии. Это модели QuickSnap Black and White и QuickSnap Active.

Fujifilm QuickSnap — это классический одноразовый фотоаппарат. После того, как пленка, рассчитанная максимум на 27 снимков, отснята, он отправляется в фотолабораторию для проявки фотографий. После этого фотоаппарат становится непригодным для использования, перезарядить пленку не получится. Именно поэтому устройства этой серии стоят так дешево. Отметим, что пленочные камеры — это серьезный сегмент бизнеса Fujifilm, в котором компания преуспевает.

QuickSnap Black and White – камера для черно-белой съемки со встроенной вспышкой. Модель QuickSnap Active выполнена в защищенном корпусе, она рассчитана на использование в суровых условиях.

Как отмечает компания, QuickSnap Black and White разработана для создания «богатых контрастов, тонов и текстурной зернистости на фото». Для этой камеры подходит стандартный процесс проявки цветной пленки, поэтому владельцам не придется искать специализированную лабораторию для обработки монохромных снимков. Камера поставляется с предустановленным рулоном черно-белой негативной пленки ISO 400 на 27 кадров. Есть встроенный пластиковый объектив с фиксированным фокусным расстоянием 32 мм и диафрагмой F/10. Выдержка — 1/140. Встроенная вспышка работает для съемки объектов на расстоянии от одного до трех метров от камеры.

QuickSnap Active заменит в линейке водонепроницаемую версию QuickSnap Waterproof. Камера выполнена в полупрозрачном корпусе и предназначена для «непредсказуемых приключений в любую погоду и на любой местности». Она выдерживает погружение под воду на глубину до 10 метров и устойчива к падениям. Чтобы обеспечить возможность использования в самых разных условиях, включая под водой, камера поставляется с цветной негативной пленкой ISO 800 на 27 снимков. Модель также оснащена крупным зеленым диском для перемотки пленки и рычажным спуском затвора, что упрощает ее использование под водой. Имеется ремешок на запястье для надежной фиксации. Вспышка в комплект не входит.

Цена QuickSnap Black and White составляет $22,90, а QuickSnap Active предлагается за $24,75. Обе камеры поступят в продажу осенью этого года.