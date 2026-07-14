Шесть минут геймплея Total War: Warhammer 40,000

Стратегия Total War: Warhammer 40,000 была анонсирована студией Creative Assembly в конце прошлого года, с тех пор о разработке игры ничего не было слышно. На выставке BilliBilli World наконец-то показали шесть минут геймплея стратегии, также ролик опубликовали на официальном YouTube-канале серии Total War.
В видео можно увидеть, как проходит одно из сражений в сюжетной кампании. Разработчики продемонстрировали десятки юнитов, тяжелую технику, а также заявленную систему частичной разрушаемости.
Дата релиза Total War: Warhammer 40,000 пока не объявлена и по ролику заметно, что игре еще требуется оптимизация.