12 декабря, 2025
Состоялся анонс стратегии Total War: Warhammer 40,000

Warhammer

Студия Creative Assembly на церемонии The Game Awards 2025 представила стратегию Total War по вселенной Warhammer 40,000.

Был показан трейлер, который демонстрирует масштаб и брутальность знаменитого сеттинга, в конце ролика можно увидеть геймплейные кадры с битвой не только на земле, но и в космосе.

В стратегии появится Дэвид Харбор, как оказалось, звезда «Очень странных дел» любит Warhammer и сыграет в проекте одну из ролей.

Total War: Warhammer 40,000 выйдет на PC, Playstation 5 и Xbox Series. Даты релиза пока нет, но есть страница в Steam.

