Выигрывайте AirPods и 1 ГБ интернета каждый день в приложении Bakcell

Bakcell представляет своим абонентам новый цифровой сервис. В приложении Bakcell доступен раздел Bakcell Games, где пользователи могут играть в игры и выигрывать AirPods и бонусный мобильный интернет.

В новом разделе Bakcell Games пользователям доступны интересные игры, такие как «Собирай и выигрывай», «Подарочный марафон» и «Карты удачи». В рамках нового сервиса пользователи могут бесплатно пользоваться Bakcell Games в течение первых 7 дней. Участвуя в играх, пользователи зарабатывают баллы и получают шанс выиграть AirPods, а также ежедневно выигрывать 1 ГБ бонусного интернета. Стоимость подписки составляет 1,99 AZN, при этом подписчики автоматически получают 1 ГБ бонусного интернета каждый месяц. В общей сложности подписчики могут получать до 6 ГБ бонусного интернета в месяц.

Bakcell Games предлагает новые цифровые возможности, объединяя игровой опыт с практической пользой. Сервис позволяет пользователям интересно проводить время, одновременно выигрывая AirPods и бонусный интернет.

Подробную информацию о правилах подключения к Bakcell Games можно получить в приложении Bakcell.

О Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. Сегодня компания предоставляет более чем трём миллионам клиентов высококачественные и скоростные телекоммуникационные услуги. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, ведущей деятельность в различных странах и отраслях.