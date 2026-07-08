Презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится 22 июля

Компания Samsung объявила дату следующей презентации Galaxy Unpacked. Мероприятие состоится 22 июля в Лондоне, оно будет транслироваться в прямом эфире на официальном YouTube-канале Samsung и на сайте компании. Презентация начнется в 14:00 по местному времени (17:00 по бакинскому времени).

Корейский производитель опубликовал тизерное видео с рекламным слоганом «A new shape unfolds» (Новая форма раскрывается). Вероятно, это намек на выпуск новых «широких» складных смартфонов.

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В рамках мероприятия ожидаются: «широкий» складной смартфон Galaxy Z Fold8, обычный складной Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, а также smart-часы Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra 2. Также возможно компания представит наушники с технологией костной проводимости Galaxy Able и smart-очки с функциями Galaxy AI.

Samsung уже открыл предзаказы в ряде стран. Зарегистрировавшиеся пользователи смогут получить бонусы при оформлении предзаказа, включая скидку на сумму до $30 (в зависимости от региона).