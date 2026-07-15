Nokia совместно с Nvidia разработала первую платформу радиодоступа на основе ИИ

Компания Nokia сообщила, что совместно с Nvidia разработала первую коммерческую платформу радиодоступа на основе искусственного интеллекта, которая обеспечит значительное увеличение объема данных, передаваемых операторами при использовании уже существующей инфраструктуры. Напомним, что в 2025 году компании объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого Nvidia приобрела долю в Nokia.

Сеть радиодоступа – это ключевой компонент мобильных телекоммуникационных систем, который соединяет конечные устройства пользователей (смартфоны, планшеты, модемы) с магистральной сетью оператора. Новое оборудование позволит операторам телекоммуникационных сетей передавать в два раза больший объем данных в том же диапазоне частот к 2028 году. Ожидается, что в следующем году, когда оборудование станет доступным для операторов, повышение эффективности использования спектра достигнет 50%, тогда как в настоящее время этот показатель составляет 20%.

Технология, доступная в трех новых аппаратных решениях и программном компоненте, также поможет «расширить присутствие ИИ в физическом мире». Она позволяет модернизировать систему до еще не определенного стандарта 6G путем обновления программного обеспечения, соответствующего стандарту Open RAN, что позволяет использовать ее с оборудованием других производителей.

«Совместно с Nokia мы интегрируем платформу CUDA и искусственный интеллект в базовые сетевые модули, превращая сеть радиодоступа в гигантский ИИ-компьютер планетарного масштаба. Это кардинальное изменение для операторов, которое позволит значительно повысить пропускную способность и эффективность использования имеющегося спектра, а также создаст основу для новых сервисов на базе искусственного интеллекта и эпохи 6G», – заявил Дженсен Хуанг, глава Nvidia. «Повышение эффективности использования дорогостоящих частотных диапазонов обеспечит операторам более высокую отдачу и более быструю модернизацию в будущем», — отметил Джастин Хотард, генеральный директор Nokia.