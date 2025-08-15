Huawei MatePad Air (2025) — 12-дюймовый тонкий планшет с ИИ-функциями

Компания Huawei представила обновленный планшет MatePad Air (2025). В линейку MatePad Air входят среднебюджетные планшеты, которые сочетают в себе флагманские функции и демократичную цену. Ключевое изменение обновленного планшета — это экран. Кроме того, модель получила рекордно тонкий для линейки корпус, выполненный из металла. Толщина планшета составляет всего 5,9 мм, вес – 555 гр.

Huawei MatePad Air (2025) оборудован 12-дюймовым LCD-экраном с соотношением сторон 3:2, разрешением 2800×1840 пикселей и частотой обновления до 144 Hz. Имеется сертификация HDR Vivid. Также доступна версия с экраном Soft Light Edition, которая отличается ультрапрозрачным дисплеем Cloud Clear Soft Light с технологией высокоточного нанотравления для снижения засветки, повышения четкости и устранения размытия.

Модель процессора производитель не уточняет. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, постоянной – 256 или 512 Gb. Емкость аккумуляторной батареи составляет 10 100 мАч, есть поддержка быстрой зарядки. Планшет получил поддержку модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2, 50 Мп (f1.8) основную камеру, 8 Мп (f2.2) фронтальную, порт USB 3.1, шесть динамиков с технологией Huawei Sound и поддержкой пространственного аудио и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. Работает модель на базе HarmonyOS 5.0.

Huawei MatePad Air (2025) поддерживает работу в многооконном режиме, фирменные стилусы, клавиатуры и трекпады. Заявлены ИИ-функции, среди которых:

Распознавание рукописных формул и примеров в приложении Huawei Notes;

Новый стилус M-Pencil Pro со смарт-кнопкой вызова голосового ИИ-ассистента, который может переводить текст и преобразовывать речь в текст;

Краткие сводки сайтов, генерация изображений, ИИ-редактирование фото, контекстные подсказки и другие.

Цена Huawei MatePad Air (2025) на китайском рынке за базовую конфигурацию 12/256 Gb составляет $415. В ближайшее время ожидается международный релиз.