Флагманы Huawei Pura 90s Pro и Pro Max вышли на глобальном рынке

На глобальном рынке состоялась презентация флагманских смартфонов Huawei Pura 90s Pro и 90s Pro Max. Это модели Pura 90 Pro и 90 Pro Max, которые были представлены для китайского рынка в апреле этого года.

Изменение для глобального рынка только одно, и оно программное — вместо HarmonyOS 6.1 будет предлагаться оболочка EMUI 16.0. С техническими характеристиками смартфонов можно ознакомится по этой ссылке.

Цены в Европе:

Huawei Pura 90s Pro 12/256 Gb — €899;

Huawei Pura 90s Pro 12/256 Gb — €1049;

Huawei Pura 90s Pro Max 12/256 Gb — €1149;

Huawei Pura 90s Pro Max 12/512 Gb — €1299.

Цветовая палитра моделей, помимо классических черного и белого, включает расцветки с эффектом градиента между двумя яркими цветами.

Также на глобальном рынке были представлены FreeClip 2S — флагманские беспроводные наушники открытого типа с дизайном в виде клипсы. Модель отличается от обычной версии FreeClip 2 новыми расцветками — синей и серебристой. Кроме того, наушники получили новый зарядный кейс округлой формы.

Ключевые характеристики: драйверы с двойной диафрагмой, поддержка пространственного аудио, пылевлагозащита по стандарту IP57, общая автономность до 38 часов с учетом подзарядки от кейса. Вес каждого наушника составляет 5,1 гр. Цена Huawei FreeClip 2S в Европе составляет €229.