Представлен бюджетный смартфон Moto G77 Power с аккумулятором на 7000 мАч

Компания Motorola представила недорогой смартфон Moto G77 Power, главной особенностью которого стал емкий аккумулятор. Аппарат получил 6,72-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz, пиковой яркостью 1050 нит и поддержкой технологии Water Touch, улучшающей работу сенсора при влажных руках. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass 7i.

Moto G77 Power построен на 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 6400 с графикой Mali-G57 MP2. Предусмотрено 8 Gb оперативной памяти с функцией виртуального расширения RAM Boost до 24 Gb и 128 Gb встроенной с возможностью установки карты памяти microSD емкостью до 1 Tb. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (Sony Lytia-600) и модуль со сверхширокоугольным объективом на 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Аккумулятор емкостью 7000 мА·ч поддерживает быструю зарядку TurboPower мощностью 30 Вт и обратную проводную зарядку на 6 Вт.

Смартфон также получил подержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Корпус обладает защитой по стандарту IP64 и соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H, что делает его устойчивым к брызгам, пыли и падениям. Габариты и вес: 166,23 x 76,50 x 8,89 мм, 215 гр. Аппарат работает под управлением Android 16, обещано одно крупное обновление и три года обновлений безопасности.

Цена Moto G77 Power на дебютном индийском рынке составила $250 долларов. Дата международного запуска пока не сообщается.