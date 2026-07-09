На PS5 и Xbox Series состоялся релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced стала доступна на консолях PS5 и Xbox Series X|S. На ПК ремейк выйдет сегодня вечером. Это масштабный приключенческий экшен, представляющий собой полноценный ремейк культовой игры Assassin’s Creed IV: Black Flag 2013 года. Проект разработан компанией Ubisoft Singapore.

Игра разработана с нуля на современной версии Anvil Engine, включая поддержку трассировки лучей (рейтрейсинга) и динамическую смену погоды. Разработчики обновили боевую систему, механику управления кораблем, сделали паркур более плавным и переработали стелс. Кроме того, добавили дополнительный контент, включая новые матросские песни-шанти, питомцев и фоторежим. Были расширены сюжетные линии некоторых персонажей, например, Черной Бороды и Стида Боннета.

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Критики отреагировали на обновленную версию положительно: рейтинг на Metacritic составил 84 балла из 100 (на основе 83 рецензий), а на OpenCritic — 86 баллов (на основе 116 рецензий). Отмечается визуальная составляющая ремейка, а также то, что разработчиками удалось сохранить сильные стороны оригинала.

Цена стандартного издания Assassin’s Creed Black Flag Resynced составила $59,99, а версия Deluxe с дополнительными косметическими предметами — $69,99.