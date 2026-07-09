OpenAI выпустила голосовые модели GPT-Live-1 и GPT-Live-1 mini

Компания OpenAI выпустила новое поколение голосовых моделей — GPT-Live-1 и GPT-Live-1 mini. ИИ-модели работают как единая полнодуплексная система, они способны одновременно слушать пользователя и генерировать ответ, а также осуществлять синхронный перевод в режиме реального времени.

Разговор с новыми голосовыми моделями сравнивают с «разговором с другим человеком». В отличие от предыдущих голосовых моделей, GPT-Live не ограничивается последовательным обменом репликами. Она непрерывно анализирует входящий звук и в реальном времени решает, когда говорить, когда продолжать слушать, а когда нужно сделать паузу.

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Модель может реагировать короткими репликами вроде «Понятно», «Да», не перебивает во время пауз и умеет ждать, пока собеседник закончит мысль. Для сложных задач GPT-Live-1 может обращаться в фоновом режиме к новейшим текстовым моделям OpenAI, включая GPT-5.5, для поиска информации, рассуждений и выполнения агентских задач, не прерывая при этом голосовой диалог. Отмечается, что система оснащена встроенными механизмами безопасности, обеспечивающими предоставление ответов с учетом возраста пользователя и оказание помощи в критических ситуациях.

GPT-Live уже начали внедрять в ChatGPT Voice по всему миру на iOS, Android и в веб-версии. GPT-Live-1 mini будет использоваться в качестве стандартной голосовой модели в ChatGPT, а пользователям платных подписок Go, Plus и Pro станет доступна более производительная GPT-Live-1.