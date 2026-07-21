Суд в США приостановил слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery

Суд в Калифорнии временно заблокировал слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, пишет WSJ. Стороны рассчитывали закрыть сделку до 22 июля 2026 года. Однако коалиция из 12 штатов подала против нее антимонопольный иск.

По словам истцов, покупка Paramount Skydance активов Warner Bros. Discovery навредит конкуренции: объединит две из пяти крупнейших в США киностудий и более 50 каналов. Слияние приведет к повышению цен, а также снижению качества и количества выпускаемых фильмов и телепередач.

На 3 августа 2026 года назначено слушание, на котором будут решать, стоит ли продлевать блокировку до окончания судебного разбирательства. Reuters отмечает, что максимальный срок, когда Paramount должна закрыть сделку, это до 30 сентября 2026 года, иначе ей придется ежедневно выплачивать Warner Bros. около $7 млн. каждый день за отсрочки.

Напомним, что Paramount Skydance, один из крупнейших мировых медиаконгломератов, поглощает Warner Bros. Discovery в рамках сделки на $111 млрд. Сделка объединит киностудии, кабельные сети (HBO, CNN, TBS) и стриминговые сервисы (HBO Max, Paramount+).