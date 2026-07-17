От банков до железных дорог: что партнёрство Sigma Software Group и FOMINOV CONSULTING принесёт цифровой трансформации Азербайджана

Глобальная инженерная экспертиза в FinTech, логистике, телекоме, промышленности, оборонном секторе и других ключевых отраслях объединяется с глубоким знанием локального рынка, чтобы ускорить внедрение AI, cloud-платформ и автоматизации в экономике страны.

Азербайджан уверенно движется к экономике, в которой технологии перестают быть вспомогательной функцией и становятся двигателем роста. Курс на цифровую экономику, развитие умных технологий и устойчивых инноваций задаёт высокую планку – и требует не только амбиций, но и способности доводить сложные проекты до результата: соединять зрелые мировые технологии с реальными потребностями местного бизнеса и государственного сектора.

Именно на этот разрыв между амбицией и исполнением направлено новое партнёрство. Азербайджанский системный интегратор FOMINOV CONSULTING и международная IT-компания Sigma Software Group объявили о сотрудничестве, цель которого – ускорить цифровую трансформацию азербайджанских предприятий, банков, промышленности, ритейла, логистики, телекоммуникаций и других инфраструктурных организаций.

Рынок на пороге трансформации

Цифровая повестка Азербайджана за последние годы сместилась от отдельных пилотных инициатив к системному курсу. Диверсификация экономики, перевод государственных услуг в цифровой формат, модернизация банковского сектора, развитие транспортных коридоров и растущий интерес к решениям на основе AI формируют устойчивый спрос на технологии нового поколения.

Но по мере роста амбиций растёт и сложность задач. Современная трансформация – это уже не просто закупка отдельного программного продукта, а построение взаимосвязанных платформ: массивы данных, аналитика, автоматизация процессов, облачные сервисы- и кибербезопасность должны работать как единое целое.

Здесь решающим фактором становится сочетание двух компетенций – глубокого понимания локального рынка и доступа к проверенным международным технологиям и инженерной зрелости. Ни одна из них по отдельности не обеспечивает результата: глобальная экспертиза без знания местного контекста не раскрывает своего потенциала, а локальная экспертиза без зрелого технологического арсенала ограничена в масштабе.

Технологическая синергия международной и локальной экспертизы

Партнерство FOMINOV CONSULTING и Sigma Software Group объединяет опыт двух компаний с сильной инженерной экспертизой и взаимодополняющими компетенциями.

За годы работы FOMINOV CONSULTING реализовала десятки масштабных проектов цифровой трансформации для банковского сектора, телекоммуникационных операторов, промышленности и других государственных и коммерческих организаций Азербайджана. Компания обладает глубокой экспертизой в сфере построения корпоративных сетей и надежной отказоустойчивой инфраструктуры для центров обработки данных, а также сложной системной интеграции. Кроме того, следует отметить большой опыт работы в области виртуализации и облачных сервисов, а также кибербезопасности, Data Lake и Open Data Lakehouse и современных AI-решений. Аналогичной экспертизой обладает и Sigma Software Group, что открывает широкие возможности для реализации совместных проектов в будущем.

Важно отметить, что партнерство строится не по модели локального представительства или реселлинга. Обе компании обладают сильной технологической экспертизой и инженерными компетенциями. Sigma Software Group предоставляет доступ к международным разработкам, продуктовым платформам и лучшим мировым практикам, FOMINOV CONSULTING обеспечивает архитектурную экспертизу, локальную интеграцию и успешную реализацию комплексных проектов цифровой трансформации на территории Азербайджана.

Технологический партнёр с экосистемным мышлением

Sigma Software Group – глобальная IT-компания с более чем 20-летней историей, присутствием в 20+ странах и командой свыше 2000 специалистов. Группа работает в ключевых отраслях: FinTech, логистика, телеком, производство, оборонный сектор, здравоохранение, градостроение (умный город) и других? предлагая более 40 сервисов в области AI, data, cloud, cybersecurity и разработки продуктов.

Отличительная черта Sigma Software Group – экосистемная модель. В её состав входят Sigma Software Labs – корпоративный венчурный фонд с портфелем 25+ технологических стартапов и 2 экзитами, лауреат премии Top European CVC Fund 2026; Sigma Software University – образовательная платформа с сертификационными программами по всему региону; Sigma Software Vertex – инженерная компания на рынке США.

Продуктовая экосистема для ключевых отраслей

Вместо универсального решения «для всех» партнёры предлагают портфель продуктов Sigma Software Labs, выстроенный вокруг реальных отраслевых задач.

Банки и финансовые услуги

Решения, ориентированные на запуск цифровых банков и fintech продуктов с нуля, включая нативные мобильные приложения, встроенные банковские процессы и средства автоматизации бизнес логики, сегодня позволяют банкам запускать и масштабировать цифровые продукты практически без простоев, значительно сокращая time to market и повышая гибкость операционных процессов.

Характерный пример – платформа Trigger Neobank Engine, входящая в продуктовый портфель Sigma Software Labs. Ключевая особенность платформы – возможность так называемой «generative build» разработки, когда пользовательские интерфейсы и процессы создаются в визуальном конструкторе (no code / low code), без полного цикла традиционной разработки. Это позволяет банкам значительно ускорять вывод новых продуктов и функций на рынок.

Показательный кейс — Idea Bank (Poland/Ukraine), который создал цифровой банк O.Bank на базе Trigger Neobank Engine. В течение первого года команда банка вывела на рынок около 20 новых функций, при этом web версия продукта была разработана небольшой продуктовой командой с минимальным участием разработчиков.

Дополняя экосистему решений, стоит отметить и опыт внедрения BPM ориентированных платформ автоматизации процессов. Так, для Sense Bank была реализована система электронного документооборота с использованием ИИ инструментов на базе платформы Almexoft, что позволило достичь измеримых бизнес результатов: ускорение согласования документов на 52%, двукратный рост скорости отклика систем, а также вдвое более быструю адаптацию и внедрение изменений в бизнес процессы.

Подобные решения особенно актуальны для банков, проходящих цифровую трансформацию, где гибкость процессов, скорость изменений и прозрачность операций становятся ключевыми факторами конкурентоспособности.

Крупный ритейл

Оптимизация ценообразования на основе AI и интеллектуальная платформа управления магазинами на базе существующих камер видеонаблюдения – в реальном времени выявляет десятки типов операционных проблем и превращает каждую в задачу для персонала.

Логистика и транспорт

Deus Robotics для британской DPD: роботизированная платформа позволила многократно увеличить операционную эффективность без реконструкции инфраструктуры – после чего DPD заказала трансформацию флагманского сортировочного центра Docklands в Лондоне.

Для Nova Post (~400 млн. посылок в год): экономия складских площадей на 20%, снижение стоимости аппаратных компонентов на 30%, двукратное ускорение интеграции.

Для грузовых перевозок – платформа мониторинга с прозрачностью грузопотоков в реальном времени, расчётом ETA и аналитикой оборачиваемости вагонов.

Энергетика и промышленность

Автоматизация документооборота, платформы данных и предиктивная аналитика для крупных промышленных структур.

Телекоммуникации

Платформы оркестрации и автоматизации процессов для высоких нагрузок, аналитика и automation клиентских сценариев на основе AI.

Государственный сектор и критическая инфраструктура

Система оценки заявок на основе AI для крупного международного института публичного сектора: автоматизированная обработка, валидация и скоринг с полной аудируемостью каждого решения. Для инфраструктурных операторов – аналитическая платформа с единым «окном управления сетью»: прозрачность перевозок, прогнозирование, выявление узких мест и современные сервисы отслеживания для клиентов.

Синергия с измеримым эффектом

Партнёрство строится поэтапно: совместное обследование и приоритизация, адаптация под контекст заказчика, передача системы в полное владение организации. Для государственного сектора и критической инфраструктуры это принципиально: заказчик получает технологию без зависимости от внешнего поставщика, с соблюдением требований к суверенитету данных. Для банков это означает более быстрый запуск современных финансовых продуктов, для ритейла и логистики – рост операционной эффективности, для промышленности и энергетики – обоснованные решения на основе данных, для государственного сектора – прозрачные и суверенные цифровые платформы.

Материал подготовлен в партнёрстве

Sigma Software Group и FOMINOV CONSULTING