Realme Narzo 100x 5G – доступный смартфон с экраном 144 Hz и аккумулятором на 8000 мАч

Компания Realme представила в Индии недорогой смартфон Narzo 100x 5G, главными особенностями которого стали быстрый экран и емкий аккумулятор.

Realme Narzo 100x 5G оснащен 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. Защищает панель стекло Panda-1681. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 5300 мм2.

Аккумулятор емкостью 8000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, обратную проводную зарядку на 27 Вт и функцию bypass charging, которая позволяет питать устройство напрямую от зарядного устройства во время игр, снижая нагрев аккумулятора. По заявлению производителя, на одном заряде смартфон проработает до трех дней, при этом элемент питания сохранит не менее 80% номинальной емкости после четырех лет использования или 1600 циклов.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп (f/1.8), фронтальная — 8 Мп (f/2.0). Смартфон оснащен световым индикатором AI Pulse Light на задней панели и защищен от пыли и воды по стандарту IP65. Среди беспроводных интерфейсов заявлены Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Работает аппарат под управлением Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0. Габариты и вес: 166,4, 78,2, 8,8 мм, 224 гр.

Цены на Realme Narzo 100x 5G на рынке Индии: 4/128 Gb — $245, 6/128 Gb — $268, 6/256 Gb — $292. Новинка предлагается в черном и оранжевом цветовых решениях. Информации появления смартфона на мировом рынке пока нет.