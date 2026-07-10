OpenAI открыла публичный доступ к семейству ИИ-моделей GPT-5.6

Компания OpenAI объявила о полноценном релизе языковых моделей семейства GPT-5.6 для всех пользователей по всему миру. Ранее серия была доступна лишь ограниченному количеству доверенных компаний.

В семейство входят три модели: флагманская GPT-5.6 Sol для наиболее сложных задач, GPT-5.6 Terra для повседневных задач и наиболее доступная GPT-5.6 Luna, ориентированная на максимальную скорость и низкую стоимость использования.

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По данным OpenAI, GPT-5.6 заметно превосходит GPT-5.5 в программировании, анализе документов, работе с компьютерным интерфейсом и других задачах, одновременно снижая вычислительные затраты. Кроме того, модель стала лучше работать с браузером и инструментами управления компьютером, проверяя результат своих действий и исправляя найденные ошибки до передачи готовой работы пользователю.

Все модели отличаются исключительной эффективностью и производительностью. В бенчмарке Agents’ Last Exam, который оценивает способность нейросети выполнять комплексные профессиональные задачи, GPT-5.6 показала результаты лучше, чем Fable 5, но при этом затратила существенно меньше токенов. В бенчмарке Artificial Analysis Intelligence Index, оценивающем интеллект ИИ-моделей, флагманская GPT-5.6 Sol показала результат на один балл ниже, чем Fable 5, но при этом оказалась в два раза дешевле.

Для наиболее сложных запросов предусмотрены режимы Max и Ultra, причем последний способен одновременно задействовать сразу несколько ИИ-агентов, работающих параллельно над разными этапами одной задачи.

GPT-5.6 уже начали распространять среди пользователей ChatGPT, Codex и API OpenAI. Флагманская модель Sol доступна только подписчикам Plus, Pro, Business и Enterprise.