Apple и Broadcom заключили соглашение на $30 млрд. по производству чипов в США

Компании Apple и Broadcom официально подтвердили расширение многолетнего партнерства. Новое шестилетнее соглашение на $30 млрд. предусматривает разработку и производство специализированных микросхем и компонентов беспроводной связи для широкого спектра устройств Apple. Соглашение рассчитано до 2031 года. В рамках сделки в США будет произведено более 15 млрд. чипов для различных линеек потребительской электроники.

Соглашение стало крупнейшим проектом в рамках программы Apple American Manufacturing Program (AMP), запущенной в 2025 году для расширения производства внутри США. Broadcom инвестирует $1,5 млрд. на расширение и модернизацию своего предприятия в Форт-Коллинсе (штат Колорадо), где будут выпускаться радиочастотные компоненты, включая FBAR-фильтры, а также решения для беспроводной связи.

Новое соглашение является важной частью инициативы Apple по развитию американского производства. Она проходит в рамках объявленного ранее масштабного плана компании по инвестированию объемом $600 млрд. в экономику США в течение четырех лет и создание сквозной цепочки поставок полупроводников. Для Broadcom этот контракт гарантирует около 20% от их годовой выручки, что делает производителя iPhone одним из крупнейших клиентов компании.

Помимо Broadcom, в программе AMP участвуют Corning, GlobalFoundries и Texas Instruments, которые также производят компоненты для продукции Apple.