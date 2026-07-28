Amazon планирует запустить 5105 спутников для прямого подключения смартфонов к интернету

Компания Amazon подала официальную заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на создание спутниковой группировки из 5105 аппаратов на низкой околоземной орбите. Проект предусматривает запуск сети Direct-to-Device (D2D), которая позволит подключать мобильные устройства напрямую к спутникам.

Система объединит инфраструктуру Amazon Leo (ранее известная как Project Kuiper) со спектром частот, спутниками и наземной сетью Globalstar. Благодаря этому, проект должен выйти за рамки поддержки только экстренных сообщений и в перспективе обеспечить голосовую связь, передачу данных и подключение устройств интернета вещей (IoT) для промышленных объектов. Спутники разместят на орбитах высотой от 510 до 580 км. При этом в документах FCC предусмотрены позиции более чем для 11 тыс. аппаратов, но на первом этапе Amazon намерен ограничиться запуском 5105 спутников.

Расчетный срок службы каждого спутника составит от шести до восьми лет. После завершения эксплуатации аппараты будут переводиться на орбиту около 360 км, откуда, по расчетам компании, смогут естественным образом войти в атмосферу и сгореть примерно за два месяца.

Планируется задействовать диапазоны 1,6 и 2,4 GHz, в том числе с использованием ресурсов компании Globalstar. Amazon объявила о покупке Globalstar за $11,57 млрд. в апреле текущего года. Стороны планируют завершить сделку в следующем году. Кроме того, Amazon запросил разрешение на использование за пределами США частотного диапазона 1618,725–1621,25 MHz, который закреплен за оператором спутниковой связи Iridium, а также диапазонов L-Band 1518–1525 МГц и 1668–1675 MHz. FCC опубликовала это уведомление «для всеобщего ознакомления», однако Rocket Lab находится в процессе приобретения Iridium за $8 млрд. и также заинтересована в использовании этих частот.

Новая спутниковая сеть станет частью более крупной экосистемы Amazon. Она сможет работать совместно с «другими пользователями тех же частот и смежных диапазонов». Компания намерена «предпринять все необходимые и практически осуществимые шаги для предотвращения взаимных помех».