Экшен God of War Laufey выйдет 16 февраля 2027 года

Компания Sony и студия Santa Monica на мероприятии Comic-Con объявили, что релиз God of War Laufey состоится 16 февраля 2027 года. Экшен выйдет эксклюзивно на консоли PlayStation 5. God of War Laufey был анонсирован в начале июня на State of Play без официальных сроков выхода. Таким образом релиз состоится меньше, чем через год.

Это первый проект во франшизе, где главным героем станет не Кратос, а его вторая жена — Лаувейя (Фэй). Действие игры начнется после пролога God of War 2018 года, когда Фэй после смерти попадает в так называемую Вечность, загадочное место, в котором обитают боги мифологий разных стран. Героине предстоит спасти мужа и сына, так как план, разработанный для их защиты, оказался под угрозой.

Творческий руководитель Santa Monica Studio Кори Барлог (Cory Barlog) также подтвердил, что следующей после God of War Laufey в серии станет игра с Кратосом в главной роли. Она будет напрямую связана с Laufey. Также студия готовит для PS5 полноценный ремейк греческой трилогии, проект пока находится на раннем этапе разработки.