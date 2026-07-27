Lenovo выпустила моноблок ThinkCentre X Aura Edition с вертикальным экраном

Компания Lenovo выпустила на международном рынке моноблок ThinkCentre X AIO Aura Edition, главной особенностью которого стал 27,6-дюймовый вертикальный дисплей. Экран получил нестандартное соотношение сторон 16:18, по рабочей площади это сопоставимо с двумя листами бумаги формата А4, расположенными один над другим. IPS-панель имеет разрешение 2560 х 2880 пикселей, поддерживает частоту обновления 60 Hz, максимальную яркость 300 нит и охватывает 98% цветового пространства DCI-P3. Производитель позиционирует необычный формат экрана как решение для одновременной работы с несколькими окнами и вертикально ориентированным контентом.

Базовая версия получила процессор Intel Core Ultra 5 325, 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 Gb. Для тех, кому требуется более высокая производительность, доступна конфигурация с процессором Intel Core Ultra X7 368H и встроенной графикой Intel Arc B390. Моноблок поддерживает установку быстрых накопителей SSD PCIe Gen5 объемом до 2 Tb и имеет дополнительный слот M.2 2280 для расширения памяти.

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Цена Lenovo ThinkCentre X Aura Edition стартует от $2300.