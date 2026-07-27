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Будущее ИИ-безопасности: A10 Networks представила в Баку решения нового поколения для защиты искусственного интеллекта и корпоративных приложений

A10 Networks

Стремительное распространение технологий искусственного интеллекта открывает перед бизнесом новые возможности, одновременно создавая принципиально новые вызовы в сфере информационной безопасности. Prompt Injection, Jailbreak, компрометация ИИ-агентов, атаки на API и утечки конфиденциальных данных становятся реальными рисками для организаций, активно внедряющих большие языковые модели и ИИ-сервисы в свои бизнес-процессы. В этих условиях особую актуальность приобретают решения, способные обеспечить надежную защиту не только традиционной IТ-инфраструктуры, но и искусственного интеллекта.

Именно этим вопросам был посвящен семинар The Future of AI Security, организованный компанией FOMINOV CONSULTING совместно с A10 Networks. Мероприятие прошло 21 июля в отеле Hilton Baku и собрало руководителей IТ-подразделений, специалистов по информационной безопасности, архитекторов корпоративных сетей и представителей крупнейших организаций Азербайджана. В центре внимания оказались современные технологии защиты ИИ-приложений, корпоративных сетей, веб-сервисов и API, а также практические примеры их внедрения в различных странах мира.

С приветственным словом к участникам обратилась директор FOMINOV CONSULTING Айтен Мустафаева, подчеркнувшая значимость сотрудничества с одним из ведущих мировых производителей решений в области сетевой и облачной безопасности. «Мы рады развивать сотрудничество с A10 Networks и знакомить азербайджанский рынок с передовыми технологиями защиты цифровой инфраструктуры. Сегодня искусственный интеллект становится неотъемлемой частью бизнеса, а значит, обеспечение его безопасности выходит на первый план. Совместно с A10 Networks мы готовы предложить нашим заказчикам решения мирового уровня, позволяющие уверенно отвечать на современные кибервызовы и строить действительно устойчивую цифровую инфраструктуру», — отметила А.Мустафаева.

Первым спикером деловой программы стал Стив Даллас (Steve Dallas), руководитель направления развивающихся рынков (Head of Emerging Markets) компании A10 Networks. В своем выступлении он рассказал об эволюции компании, которая за два десятилетия превратилась в одного из мировых лидеров в области обеспечения производительности и безопасности сетевой инфраструктуры. Особое внимание было уделено стратегии развития A10 Networks в регионе EMEA и на развивающихся рынках, где растущий уровень цифровизации сопровождается увеличением количества сложных киберугроз.

Стив Даллас отметил, что сегодня A10 Networks активно инвестирует в развитие решений на базе искусственного интеллекта, адаптируя традиционные технологии сетевой защиты к новым требованиям цифровой экономики. По его словам, современные организации нуждаются в комплексной платформе, способной одновременно обеспечивать высокую производительность приложений, защиту критически важных сервисов, устойчивость к DDoS-атакам и безопасность ИИ-инфраструктуры. Также были представлены ключевые инициативы компании по развитию технологий AI Security и приведены примеры успешных проектов, реализованных в различных странах региона.

Продолжил программу Юлий Явич (Yuli Yavich), региональный менеджер A10 Networks, который представил подробный обзор продуктового портфеля компании и рассказала о наиболее востребованных решениях, применяемых крупными корпоративными заказчиками, финансовыми организациями, государственными структурами и операторами связи. Особое внимание было уделено экосистеме A10, объединяющей средства защиты приложений, балансировки нагрузки, противодействия DDoS-атакам, обеспечения доступности сервисов и централизованного управления безопасностью.

Эксперт также поделился успешными примерами внедрения технологий A10 Networks в странах СНГ, рассказав о проектах по защите государственных информационных систем, банковской инфраструктуры и крупных корпоративных сетей. Отдельно были рассмотрены современные тенденции развития рынка информационной безопасности, рост объемов зашифрованного трафика, увеличение числа атак на API и веб-приложения, а также необходимость перехода к интегрированным платформам безопасности, объединяющим несколько технологий в рамках единой архитектуры.

Главным техническим докладчиком мероприятия стал Янив Хесс (Yaniv Hess), старший системный инженер A10 Networks, представивший новую платформу A10 AI Firewall — специализированное решение для защиты корпоративных AI-систем и больших языковых моделей. Эксперт подробно рассказал о работе AI Gateway и AI Firewall, обеспечивающих интеллектуальную маршрутизацию запросов к различным LLM, централизованный контроль доступа пользователей, управление затратами на использование моделей и защиту AI-приложений от современных типов атак.

Особое внимание было уделено защите от Prompt Injection, Jailbreak, утечек конфиденциальной информации и попыток обхода корпоративных политик безопасности. Решение анализирует как входящие запросы пользователей, так и ответы языковых моделей, выявляя потенциально опасный контент и предотвращая компрометацию ИИ-сервисов. Поддерживаются как публичные, так и локально развернутые модели искусственного интеллекта, а встроенные механизмы защиты соответствуют рекомендациям OWASP LLM Top 10.

Отдельный блок презентации был посвящен платформе ThreatX, объединяющей в едином решении функции Web Application Firewall (WAF), защиты API, противодействия DDoS-атакам, управления ботами и анализа поведения злоумышленников. Благодаря единому механизму обнаружения угроз и централизованному управлению платформа позволяет значительно сократить сложность эксплуатации инфраструктуры безопасности, уменьшить количество ложных срабатываний и повысить эффективность реагирования на инциденты.

Еще одной важной темой семинара стала технология SSL Insight, предназначенная для централизованной расшифровки SSL/TLS-трафика. По данным A10 Networks, сегодня около 95% интернет-трафика передается в зашифрованном виде, что существенно ограничивает возможности традиционных средств информационной безопасности. SSL Insight позволяет выполнять расшифровку в единой точке сети, снимая вычислительную нагрузку с межсетевых экранов и других защитных систем, повышая производительность инфраструктуры и обеспечивая полноценную инспекцию зашифрованного трафика без снижения скорости работы приложений.

В ходе мероприятия участники смогли обсудить с экспертами A10 Networks и FOMINOV CONSULTING практические аспекты внедрения новых технологий, обменяться опытом реализации проектов и получить рекомендации по построению современной архитектуры защиты корпоративной инфраструктуры в эпоху искусственного интеллекта. Завершился семинар сессией вопросов и ответов, после которой общение продолжилось в рамках гала-ужина, предоставившего участникам возможность обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества в неформальной обстановке.

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