Bakcell и Фонд молодежи провели встречу с победителями стипендиальной программы «Инновации и искусственный интеллект»

В рамках совместного партнерства Bakcell и Фонда молодежи Азербайджанской Республики состоялась официальная встреча с победителями стипендиальной программы по направлению «Инновации и искусственный интеллект».

Основной целью мероприятия было объединить победителей программы, ознакомить их со следующим этапом инициативы, а также провести обмен мнениями о существующих возможностях, будущих направлениях развития и перспективах, создаваемых в рамках программы в сферах инноваций и искусственного интеллекта. В ходе встречи участники получили подробную информацию о стратегических подходах Bakcell и Фонда молодежи, направленных на развитие инновационного потенциала молодежи.

Стипендиальная программа по направлению «Инновации и искусственный интеллект», реализуемая в рамках партнерства Bakcell и Фонда молодежи Азербайджанской Республики, способствует развитию устойчивой инновационной экосистемы в стране, а также поддерживает подготовку молодых специалистов с высоким потенциалом в сфере технологий и формирование конкурентоспособного человеческого капитала будущего.

Отметим, что на стипендиальную программу подано 1 851 заявление. По итогам многоэтапного отборочного процесса 25 молодых людей стали обладателями стипендии. В течение программы победители будут вовлечены в образовательный процесс по направлениям искусственного интеллекта, анализа данных, программирования и UI/UX-дизайна, получат возможность объединить теоретические знания с практическим опытом и развиваться как высококвалифицированные специалисты, отвечающие требованиям цифровой трансформации.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. Сегодня компания предоставляет более чем трём миллионам клиентов высококачественные и скоростные телекоммуникационные услуги. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, ведущей деятельность в различных странах и отраслях.